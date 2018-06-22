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Этот контент был опубликован 22 июня 2018 г. 16:16 22.06.2018 - 16:16

Нью-Йорк. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's растут в пятницу, но завершают неделю падением.

Dow Jones Industrial Average может прервать серию снижений, отмечавшуюся восемь сессий подряд.

С начала этой недели Dow Jones потерял 2,5%, S&P 500 - 1,1%, Nasdaq Composite - 0,4%. В связи с длительным падением, Dow Jones нивелировал подъем за этот год, и к настоящему времени его значение на 1% ниже, чем на начало года.

В центре внимания трейдеров остается торговый спор между США и их крупнейшими партнерами - Китаем и Евросоюзом. 22 июня в ЕС начинают действовать пошлины в размере 25% на товары американского экспорта общим объемом 2,8 млрд евро.

Инвесторы опасаются, что разгорание торговых войн окажет понижательное давление на глобальный экономический рост, причем это произойдет в тот момент, когда эксперты ожидают замедления подъема в США, пишет MarketWatch.

"Торговая война - это интересная вещь для трейдеров, которые любят высокую волатильность, - отмечает аналитик Think Markets UK Наим Аслам. - Как только этот фактор выходит на передний план, инвесторы начинают уходить от рисков".

Внимание рынка также направлено на итоги прошедшего в пятницу в Вене заседания ОПЕК. Страны картеля достигли соглашения об общем увеличении добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки, заявил журналистам министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих по итогам заседания.

При этом фактическое увеличение добычи нефти, с учетом проблем у ряда стран картеля, будет меньшим, отметил он.

Фактический рост добычи нефти странами ОПЕК составит порядка 700 тыс. б/с, заявил журналистам министр нефти Нигерии Эммануэль Качикву.

На этом фоне дорожают акции нефтекомпаний: ExxonMobil - на 2%, Chevron - на 3%, Occidential Petroleum - на 2%, Marathon Oil - на 6,9%.

Акции разработчика программного обеспечения Red Hat Inc. подешевели на 13% в ходе торгов в пятницу в связи с более слабым, чем ожидалось, прогнозом компании на второй квартал.

Цена акций сети дисконтных магазинов Dollar General подскочила на 1,7%. Эксперты Raymond James улучшили рекомендацию для бумаг компании до "уверенная покупка" с "выше рынка", отметив потенциал к росту выручки на 8-9% в год.

Бумаги Amazon прибавляют в цене 0,3%, несмотря на невыгодное для компании решение Верховного суда США относительно налогообложения интернет-продаж.

Верховный суд США наделил отдельные штаты полномочиями решать, каким образом облагать налогами интернет-продажи, в том числе власти штата теперь могут заставить онлайн-ритейлера взимать налоги даже в том случае, если он не присутствует на территории того штата, куда поставляется товар.

Акции других интернет-ритейлеров eBay и Etsy теряют в ходе торгов 0,3% и 1,7%.

Капитализация BlackBerry снизилась на 4,9%. Канадский производитель ПО зафиксировал более сильную, чем ожидалось, прибыль в первом финквартале, однако его выручка не оправдала прогнозов рынка.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:00 МСК в пятницу вырос на 179,57 пункта (0,73%) и составил 24641,27 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 10,46 пункта (0,38%) - до 2760,22 пункта.

Nasdaq Composite потерял 14,7 пункта (0,19%) и составил 7698,25 пункта.

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