Этот контент был опубликован 3 апреля 2019 г. 7:53

Нью-Йорк. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов во вторник, Dow Jones Industrial Average снизился вслед за существенным падением стоимости акций аптечной сети Walgreens Boots Alliance.

S&P 500 практически не изменился по итогам сессии, Nasdaq Composite уверенно вырос.

Индексы значительно выросли в понедельник, начав второй квартал 2019 года на позитивной ноте благодаря сигналам увеличения производственной активности как в Китае, так и в США, смягчению позиции Федрезерва, а также осторожному оптимизму в отношении торговых переговоров Вашингтона и Пекина, отмечает аналитик Northern Trust Wealth Management Сунита Томас.

Однако во вторник статданные из США указали на продолжающееся сдерживание компаниями инвестиций в условиях замедления глобального экономического роста и торговой войны Штатов с КНР.

Заказы на товары длительного пользования в феврале снизились на 1,6% после повышения на 0,1% месяцем ранее, сообщило министерство торговли США. Заказы на оборудование для бизнеса уменьшились третий раз за четыре месяца.

Тем временем, Всемирная торговая организация (ВТО) ухудшила прогноз роста мировой торговли на 2019 год, отметив неблагоприятные последствия торговых споров и экономической неопределенности. Согласно прогнозу ВТО, объем мировой торговли товарами увеличится на 2,6% в этом году - минимальными темпами за три года, и повысится на 3% в 2020 году. В сентябре эксперты организации прогнозировали рост в 2019 году на уровне 3,7%.

Оценка увеличения мировой торговли в 2018 году пересмотрена до 3% с 3,9%, в 2017 году рост составил 4,6%.

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила во вторник, что мировая экономика потеряла импульс к росту в этом году. Однако, по мнению МВФ, экономика избежит рецессии благодаря тому, что Федеральная резервная система (ФРС) изменила подход к политике, пообещав "проявить терпение", в то время как китайские власти продолжают наращивать стимулирование.

"Мы не ожидаем рецессии в ближайшей перспективе. Более того, мы ожидаем некоторого ускорения роста во второй половине 2019 года и в 2020 году", - цитирует К.Лагард MarketWatch.

Стоимость акций Walgreens Boots Alliance упала по итогам торгов на 12,8%. Отчетность аптечной сети за второй финквартал оказалась хуже ожиданий рынка, при этом компания понизила прогноз прибыли на год.

Ценные бумаги ее конкурента - CVS Health - потеряли 3,8%.

Акции Dow Inc., выделенной из DowDuPont Inc., подорожали по итогам торгов на 5,1%. Dow, специализирующаяся на выпуске различных материалов для аэрокосмической, автомобильной и электротехнической отраслей (Materials Science), стала отдельной компанией с 1 апреля.

Бумаги DowDuPont подешевели на 0,3%.

Акции Lyft снизились в цене на 0,1%, до $68,65, что ниже цены IPO ($72 за акцию).

Капитализация BlackRock опустилась на 0,2%. Крупнейшая в мире компания в сфере управления активами проводит самую серьезную за последнее десятилетие реорганизацию. BlackRock вводит новых руководителей в ключевое для нее инвестиционное подразделение, реорганизует штат отдела продаж, а также готовит новые назначения, свидетельствует внутренний документ компании, оказавшийся в распоряжении WSJ.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка во вторник опустился на 79,29 пункта (0,3%) и составил 26179,13 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 0,05 пункта - до 2867,24 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 19,78 пункта (0,25%) и составил 7848,69 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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