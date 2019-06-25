Этот контент был опубликован 25 июня 2019 г. 8:22

Нью-Йорк. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite снизились в понедельник, Dow Jones завершил торги в небольшом плюсе.

Негативом для рынка стало заявление президента США Дональда Трампа о введении санкций против руководителя Исламской республики Иран аятоллы Али Хаменеи, которое спровоцировало активизацию продаж акций нефтекомпаний.

Подындекс компаний энергетического сектора в S&P 500 упал по итогам торгов на 0,9%, показав наихудшую динамику среди 11 отраслевых индикаторов.

Стоимость бумаг Exxon Mobil снизилась на 1%, Marathon Petroleum - на 2%.

В центре внимания трейдеров остается встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, которая должна состояться в рамках саммита G20 в Осаке 28-29 июня. Инвесторы будут ждать сигналов "перемирия" в торговой войне, пишет MarketWatch.

"Все события вторичны по отношению к торговым переговорам, - отмечает аналитик National Holdings Арт Хоган. - Если они завершатся без провала, это событие, возможно, станет важнейшим для рынков".

По оценкам экспертов UBS, эскалация торговых переговоров США и Китая может привести к падению глобального фондового рынка на 20% к середине следующего года.

Американский президент в понедельник вновь дал негативную оценку действиям Федеральной резервной системы (ФРС), которая придерживается недостаточно мягкого, по его мнению, курса денежно-кредитной политики.

"Несмотря на то, что Федрезерв не знает, что делает - слишком быстро повысил ставки (при очень низкой инфляции и на фоне замедления темпов роста, снижения ставок и смягчения ДКП в остальных странах мира) и существенно ужесточил ситуацию с ликвидностью, на $50 млрд в месяц, этот июнь может стать одним из лучших в истории США", - написал Трамп в соцсети Twitter.

"Представьте, что было бы, сделай Федрезерв все правильно. Плюс тысячи пунктов к индексу Dow и рост ВВП в районе 4% или даже 5%. Теперь они упираются, как упрямые дети, когда нам нужны снижения ставки и смягчение ДКП, чтобы компенсировать все то, что другие страны делали против нас. Это провал!", - добавил президент.

Акции Caesars Entertainment Corp. прибавили в цене 14,5% по итогам торгов в понедельник. Американский оператор казино и отелей Eldorado Resorts сообщил о покупке своего конкурента - Caesars Entertainment - за $17,3 млрд, включая долг компании. В результате в США появится крупнейшая компания в игровой отрасли с примерно 60 отелями-казино в 16 штатах.

Стоимость бумаг Eldorado опустилась на 10,6%.

Акции FedEx подешевели на 2,7% на сообщениях СМИ о том, что компания предлагает крупные скидки на услуги экспресс-доставки, чтобы привлечь онлайн-ритейлеров. Ранее в этом месяце стало известно, что FedEx приняла решение не продлевать контракт на предоставление услуг экспресс-доставки онлайн-ритейлеру Amazon.com Inc.

Бумаги Goldman Sachs подорожали на 0,8%, что поддержало индекс Dow Jones. Акции Boeing, также являющиеся компонентом Dow Jones, выросли в цене на 0,6%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в понедельник вырос на 8,41 пункта (0,03%) и составил 26727,54 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 5,11 пункта (0,17%) - до 2945,35 пункта.

Nasdaq Composite потерял 26,01 пункта (0,32%) и составил 8005,7 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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