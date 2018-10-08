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Этот контент был опубликован 8 октября 2018 г. 16:04 08.10.2018 - 16:04

Нью-Йорк. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Американский фондовый рынок сдает позиции в понедельник третью сессию подряд, высокий уровень доходности гособлигаций продолжает оказывать понижательное давление на акции.

Кроме того, инвесторов тревожат трения в отношениях Италии и Европейского союза, связанные с разногласиями по вопросам итальянской бюджетной политики.

Объем торгов в понедельник, как ожидается, будет меньше обычного. В США отмечают День Колумба, торги акциями и валютами ведутся в обычном режиме, но рынки облигаций закрыты.

Главный экономист UBS Пол Донован призывает инвесторов не тревожиться о доходности US Treasuries. "Внимание СМИ к уровню доходности гособлигаций совершенно не пропорционально экономическим и финансовым последствиям его изменения. Сейчас не 1994 год, когда доходность подскочила сразу на 250 базисных пунктов", - написал он.

На этой неделе трейдеры и аналитики будут внимательно отслеживать квартальную отчетность американских компаний, включая ряд крупнейших банков - JPMorgan Chase, Citigroup и Wells Fargo в пятницу.

Кроме того, в течение недели состоится ряд выступлений руководителей Федеральной резервной системы (ФРС).

Котировки акций Starbucks Corp. опустились на 0,2% с начала основной сессии, хотя в понедельник компания объявила о назначении нового финансового директора. С 30 июня должность CFO займет Патрик Грисмер, который перейдет в Starbucks из Hyatt, где сейчас занимает аналогичный пост.

Бумаги Axalta Coating Systems Ltd. подорожали на 1,3%. Гендиректор компании Терренс Хан, занявший этот пост 4 сентября, ушел в отставку после внутреннего расследования, установившего, что его поведение идет вразрез с ценностями компании. Временно исполнять обязанности CEO будет финдиректор Роберт Брайант.

Цена акций нефтесервисной компании Baker Hughes уменьшилась на 1,5% после объявления о покупке 5% Adnoc Driller - бурового подразделения госкорпорации Abu Dhabi National Oil Company.

Между тем котировки акций Ensco Plc поднялись на 2,1% на торгах в Нью-Йорке. Ensco заключила одну из крупнейших сделок в сфере бурения на шельфе: она покупает Rowan Cos. за $2,4 млрд.

Рыночная стоимость Tesla Inc. выросла на 1,8%. В воскресенье производитель электромобилей объявил, что достиг цели - регуляторы признали седан Tesla Model 3 самым безопасным автомобилем. В случае аварии вероятность травм в Model 3 является самой низкой из всех машин, проверявшихся Национальным управлением безопасности дорожного движения (NHTSA) США.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:00 мск 8 октября упал на 20,36 пункта (0,08%) - до 26426,69 пункта.

Standard & Poor's 500 повысился на 0,36 пункта (0,01%) - до 2885,93 пункта.

Nasdaq Composite потерял 8,32 пункта (0,11%) и составил 7780,12 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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