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Этот контент был опубликован 10 октября 2018 г. 7:59 10.10.2018 - 07:59

Нью-Йорк. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 завершили снижением очень волатильную сессию во вторник, Nasdaq Composite незначительно увеличился.

Трейдеры продолжают оценивать потенциальные последствия роста доходностей гособлигаций для фондового рынка, пишет MarketWatch. Растущая стоимость заимствования может негативно сказаться на доходах инвесторов и компаний, а также привести к переоценке стоимости активов, включая акции, отмечают эксперты.

Доходность десятилетних US Treasuries обновила семилетний максимум в ходе торгов во вторник, а к закрытию рынка опустилась на 2,3 базисного пункта - до 3,206% годовых.

Эксперты Bank of America Merill Lynch ожидают, что доходности US Treasuries стабилизируются около текущих уровней в ближайшее время, однако в долгосрочной перспективе могут продолжить рост.

В центре внимания трейдеров остается торговый спор США и Китая, а также политическая неопределенность за рубежом, в частности, связанная с ситуацией вокруг итальянского бюджета.

"Давление на фондовые рынки растет. Опасность представляет тот факт, что давление оказывается сразу из нескольких регионов, что вызывает опасения, что синхронный рост мировой экономики в прошлом году может смениться столь же синхронным замедлением", - говорится в отчете аналитиков FxPro.

Статданные, обнародованные во вторник, указали на некоторое ухудшение доверия к экономике США среди представителей малого бизнеса.

Индекс оптимизма в малом бизнесе США, по данным Национальной федерации независимого бизнеса (NFIB), в сентябре опустился до 108,8 пункта по сравнению со 109,7 пункта в предшествующий месяц. Августовское значение было рекордным за 45 лет.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Роберт Каплан, выступавший 9 октября, заявил, что ожидает существенного роста ВВП США в текущем году, однако в дальнейшем прогнозирует замедление роста потребительских расходов.

Р.Каплан прокомментировал ситуацию на рынке нефти, где, по его мнению, в настоящее время сложилась ситуация равновесия, однако существует риск дефицита предложения в ближайшие 3-5 лет.

Акции Alphabet, материнской структуры Google, подешевели на 0,9%. Компания объявила о закрытии потребительской версии социальной сети Google+ и ужесточении правил доступа к пользовательским данным.

В официальном блоге компании говорится о том, что сторонние разработчики могли получить доступ к персональным данным по крайней мере 500 тыс. пользователей Google+ из-за программного сбоя. При этом Google утверждает, что ни один из разработчиков не использовал эту уязвимость и не злоупотреблял доступом к данным.

Стоимость акций Facebook выросла на 0,4%. Ранее компания анонсировала запуск устройства Portal специально для видеозвонков.

Капитализация сети пиццерий Papa John's подскочила на 8,9% на слухах, что фонд Trian рассматривает возможность приобретения компании.

Цена бумаг фармкомпании Perrigo Co. упала на 1,8% на сообщении о назначении новым президентом и CEO Мюррея Кесслера.

Котировки акций другого производителя лекарств, Affimed NV, упали на 24,4%. Фирма приостановила клинические испытания двух препаратов после смерти одного из участвовавших в них пациентов.

Рыночная стоимость производителя электромобилей Tesla Inc. выросла на 4,9% после падения на протяжении пяти сессий подряд. Во вторник эксперты Macquarie Research дали позитивный прогноз по акциям компании.

Бумаги крупнейшей в США строительной компании Lennar Corp. подешевели на 2,5% на слухах, что компания ведет переговоры о продаже своего ипотечного подразделения.

Акции другого застройщика D.R.Horton упали в цене на 3,1% на фоне слабой отчетности компании за четвертый финквартал.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка 10 октября понизился на 56,21 пункта (0,21%) и составил 26430,57 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 4,09 пункта (0,14%) - до 2880,34 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 2,07 пункта (0,03%) и составил 7738,02 пункта.

Служба финансово-экономической информации

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finance@interfax.ru

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