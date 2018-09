Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 20 сентября 2018 г. 7:44 20.09.2018 - 07:44

Нью-Йорк. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Американский фондовый рынок завершил торги в среду без единой динамики, Standard & Poor's 500 и Dow Jones Industrial Average выросли вслед за финансовым сектором, тогда как опасения относительно технологического сектора воспрепятствовали повышению Nasdaq Composite.

Положительное влияние на финансовый сектор оказывает повышение доходности US Treasuries: для 10-летних она увеличилась на 2 базисных пункта, до 3,08%, вновь приблизившись к максимуму за семь лет - 3,109%. Доходность 2-летних бондов США находится на самом высоком уровне за 10 лет - более 2,8%.

В центре внимания инвесторов остается торговая политика США и напряженность в их отношениях с Китаем. Во вторник президент США Дональд Трамп подтвердил позицию в отношении КНР и заявил, что у Вашингтона практически не остается выбора, кроме как ввести ввозные пошлины на товары стоимостью еще $267 млрд. В таком случае новыми пошлинами будет обложен практически весь объем американского импорта из Китая.

Хотя многие аналитики опасаются, что полномасштабная торговая война между двумя ведущими экономическими державами станет существенным негативным фактором для роста мировой экономики, трейдеры последовательно закрывают глаза на этот риск, переключаясь на позитивные статданные.

"Мы продолжаем игнорировать опасения, связанные с эскалацией торговой напряженности. Мы знали, что будет еще один раунд пошлин и что Китай зеркально ответит на него. Рынок хочет верить, что это безжалостные переговоры, а не взаимно разрушительная торговая война", - заявил главный рыночный стратег B Riley FBR Inc. Арт Хоган.

Сильнее всего на все перипетии торговых споров реагируют высокотехнологичные компании, поскольку они зависят от поставок компонентов от азиатских производителей.

Число новостроек в США в августе выросло больше прогноза - на 9,2% по сравнению с предыдущим месяцем и составило 1,282 млн в пересчете на годовые темпы. Согласно пересмотренным данным, в июле количество новостроек сократилось на 0,3% - до 1,174 млн. Ранее сообщалось о повышении показателя на 0,9% - до 1,168 млн.

Аналитики в среднем ожидали роста в прошлом месяце на 6,9% с ранее объявленного июльского уровня - до 1,249 млн.

Дефицит счета текущих операций платежного баланса США во II квартале уменьшился на 16,6%, до $101,5 млрд. Значение показателя за I квартал пересмотрено со $124,1 млрд до $121,7 млрд.

Консенсус-прогноз предполагал сокращение дефицита в апреле-июне на 16,6% с предварительно объявленного уровня первого квартала - до $103,5 млрд.

Вместе с тем аналитики JPMorgan во главе с Марко Колановичем считают, что американский рынок акций "переел сладкого" в виде налоговых льгот и долгосрочных позитивных последствий слабого доллара и низких процентных ставок, наблюдавшихся в прошлом году. В ближайшие кварталы стимулирующий эффект этих факторов сойдет на нет, и американские акции потеряют часть привлекательности, утверждают эксперты.

Акции Caterpillar Inc. и Boeing Co. подорожали после того, как Китай заявил, что не будет девальвировать юань.

Бумаги розничных сетей упали в цене из-за сообщений о том, что Amazon Inc. планирует открыть около 3 тыс. продуктовых магазинов без кассиров.

Рыночная стоимость крупнейшего банка США JPMorgan Chase & Co. выросла на 2,9% вслед за доходностью US Treasuries, Bank of America - на 2,6%, страховщика MetLife - на 1,9%.

Курс ценных бумаг Microsoft опустился на 1,3%, хотя компания объявила об увеличении дивидендов на 10%.

Котировки акций биотехнологической компании Molecular Templates Inc. подскочили на 52,4% после объявления о соглашении с японской фармкомпанией Takeda с целью совместной разработки препаратов для лечения онкологических заболеваний.

Бумаги одного из крупнейших производителей медицинской марихуаны в США Tilray Inc. подорожали на 38,1%. В течение дня подъем превышал 50%, торги несколько раз приостанавливались из-за чрезмерной волатильности.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам сессии 19 сентября поднялся на 158,80 пункта (0,61%) - до 26405,76 пункта.

Standard & Poor's 500 повысился на 3,64 пункта (0,13%) - до 2907,95 пункта.

Nasdaq Composite опустился на 6,07 пункта (0,08%) и составил 7950,04 пункта.

