Этот контент был опубликован 20 марта 2019 г. 6:40

Нью-Йорк. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы США, открывшие торги во вторник уверенным ростом, завершили сессию разнонаправленным изменением в связи с противоречивыми сигналами о ходе торговых переговоров Вашингтона и Пекина.

Давление на рынок оказало сообщение агентства Bloomberg о том, что китайская сторона сопротивляется требованиям США об уступках в некоторых сферах.

Источники агентства высказали опасения, что, несмотря на заверения американского президента Дональда Трампа об успешном развитии переговорного процесса, Китай отходит от того, чтобы выполнить требования, предъявляемые на переговорах Вашингтоном. Это связано с тем, что, согласившись на изменения в своей политике в области интеллектуальной собственности, Пекин не получил достаточных подтверждений от администрации Д.Трампа, что тарифы, введенные на их экспорт, будут отменены.

В то же время, по данным агентства, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стив Мнучин на будущей неделе планируют вылететь в Пекин, чтобы придать новый импульс торговым переговорам с Китаем.

Внимание трейдеров направлено на Федрезерв, который во вторник начал двухдневное заседание, а в среду обнародует решения в отношении кредитно-денежной политики.

Эксперты не ожидают изменения ставок американским ЦБ на этом заседании и будут фокусироваться на итоговом заявлении, а также на комментариях председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Особенно интересным для трейдеров является, объявит ли Федрезерв о планах остановки программы сокращения активов на балансе ЦБ позднее в этом году, пишет MarketWatch.

Как ожидается, ФРС сохранит тон, взятый в январе, когда Центробанк внезапно поставил на паузу план повышения ставки и заявил о намерении "проявить терпение" при принятии дальнейших решений относительно ее изменения.

"Мы видим противоречивые сигналы о ходе торговых переговоров, и понятно, почему инвесторы взвинчены. Фондовые индексы выросли с декабрьских минимумов благодаря новостям о продвижении переговоров, а также благодаря решению Федрезерва "проявить терпение", - отмечает директор по инвестициям Cornerstone Wealth Клифф Ходж.

"Мы полагаем, что эти факторы полностью заложены в рынок, и, если где-то произойдут изменения, рыночная волатильность может резко увеличиться", - цитирует эксперта MarketWatch.

Статданные, обнародованные во вторник, указали на сохранение слабых темпов роста заказов промпредприятий США в начале этого года. Объем заказов увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, как и в декабре, сообщило министерство торговли США. Эксперты, опрошенные MarketWatch, в среднем прогнозировали повышение показателя на 0,4%.

Заказы на товары длительного пользования выросли на 0,3%, на товары недлительного пользования - упали на 0,5%.

Стоимость бумаг Michaels Cos. взлетела на 8,5% по итогам торгов во вторник. Прибыль и выручка владельца сети магазинов декоративно-прикладного искусства в четвертом финансовом квартале превзошли ожидания рынка, однако его прогноз на 2019 год оказался разочаровывающим.

Акции обувного ритейлера DSW Inc. подешевели на 13% на фоне слабой отчетности компании за минувший фингод.

Цена бумаг Nvidia Corp. увеличилась на 4% на информации о том, что Amazon.com Inc. будет использовать выпускаемые компанией чипы для дата-центров.

Акции Amazon.com подорожали на 1,1%.

Капитализация Chesapeake Energy поднялась на 0,3% благодаря улучшению прогнозной цены бумаг аналитиками Raymond James.

Стоимость акций Revlon Inc. упала на 6,9%. Производитель косметики опубликовал неаудированную отчетность за четвертый квартал и 2018 год, сообщив о выявлении "существенных недостатков" во внутреннем контроле, касающемся финансовой отчетности компании за 2018 год. Revlon обнародует отчетность по форме 10-K, соответствующей требованиям SEC, не позднее 29 марта, сообщила компания.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка 20 марта снизился на 26,72 пункта (0,1%) и составил 25887,38 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 0,37 пункта (0,01%) - до 2832,57 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 9,47 пункта (0,12%) и составил 7723,95 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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