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Этот контент был опубликован 3 июля 2018 г. 15:52 03.07.2018 - 15:52

Нью-Йорк. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Два из трех основных фондовых индексов США демонстрируют умеренное повышение в ходе торгов во вторник благодаря ослаблению опасений в отношении мировой торговой войны. Между тем Nasdaq, который также начал сессию в плюсе, перешел к снижению.

Трейдеры ищут новые драйверы роста и готовятся к празднованию Дня независимости США, в связи с которым рынки страны будут закрыты 4 июля.

В пятницу должны вступить в силу пошлины США на импорт китайских товаров и ответные меры КНР.

Кроме того, в понедельник президентская администрация США пообещала заблокировать мобильному оператору China Mobile доступ на американский рынок "в интересах национальной безопасности".

Цены на жилье в США выросли в мае самыми быстрыми темпами за четыре года - на 7,1% в годовом выражении, свидетельствуют данные CoreLogic. При этом количество выставленных на продажу домов снижается (в годовом выражении) последние 36 месяцев. В случае дальнейшего повышения процентных ставок может резко замедлиться рост продаж жилья на вторичном рынке в США, предупреждают аналитики.

Автомобилестроительные компании США начали публиковать данные о месячных и квартальных продажах.

Объемы реализации легковых автомобилей Ford Motor в США выросли в июне на 1%, тогда как ожидалось повышение на 1,2%. Между тем Fiat Chrysler Automobiles увеличили сбыт продукции в США на 8% вместо прогнозировавшихся 7,4%.

Курс ценных бумаг Ford Motor опустился на 0,2%, Fiat Chrysler - повысился на 0,3%.

Бумаги нефтегазовых компаний дорожают вслед за ростом нефтяных котировок: ближайший контракт на WTI впервые с ноября 2014 года преодолел отметку в $75 за баррель. На этом фоне Exxon Mobil Corp. прибавила 1,7%, Chevron Corp. - 1,8%, Marathon Oil Corp. - 3,3%.

Акции поставщика осветительных приборов Acuity Brands подскочили в цене на 16,9% благодаря позитивной финансовой отчетности.

Цена бумаг Micronet Enertec Technologies Inc., работающей преимущественно в оборонном секторе, взлетела на 35% на новостях о том, что в июне BNN Technology купила 14,89% ее акций. Обе компании подтвердили, что намерены провести ряд других стратегических сделок.

Рыночная стоимость Tesla Inc. опустилась на 2,4% после падения на 2,3% в понедельник. По сообщениям The Wall Street Journal, компанию вскоре покинет главный инженер Даг Филд.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:40 мск 20 июня поднялся на 129,42 пункта (0,53%) - до 24436,60 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 8,63 пункта (0,32%) - до 2735,34 пункта.

Nasdaq Composite опустился на 1,58 пункта (0,02%) и составил 7566,10 пункта.

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