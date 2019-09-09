Этот контент был опубликован 9 сентября 2019 г. 16:18

Нью-Йорк. 9 сентября. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы начали торги в понедельник в позитивном настроении, однако затем Nasdaq Composite перешел к слабому падению.

Основное внимание инвесторов в ближайшее время будет сосредоточено на заседаниях Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы. Кроме того, трейдеры ждут развития ситуации, связанной с торговым конфликтом между Пекином и Вашингтоном.

"Мы добились большого прогресса" в переговорах с Китаем, заявил министр финансов США Стивен Мнучин в понедельник. "Наша цель - достичь хорошей сделки с Китаем", - сказал он Fox Business, отметив, что торговая война не оказывает влияния на американскую экономику.

"В целом на глобальный рынок аппетит к риску в понедельник вернулся, азиатские рынки были морем зеленого (то есть выросли - ИФ), несмотря на несколько разочаровывающие данные о торговле Китая", - говорится в отчете аналитиков XM.

Объем китайского экспорта неожиданно снизился в августе при сокращении поставок в США на фоне торговой войны между двумя странами. Показатель в долларовом выражении уменьшился на 1% по сравнению с августом прошлого года - до $214,8 млрд, по данным Главного таможенного управления. Импорт сократился на 5,6%, до $179,97 млрд.

Аналитики в среднем прогнозировали увеличение экспорта на 2% и падение импорта на 6%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Котировки акций AT&T Inc. в начале торгов в понедельник подскочили на 4,4%. Инвестиционная компания Elliott Management раскрыла владение акциями телекоммуникационного гиганта на сумму $3,2 млрд и призвала к реорганизации операций компании с целью увеличения рентабельности и рыночной стоимости.

Цена бумаг производителя алюминия Alcoa Corp. повысилась на 4,3% после его объявления о реорганизации с 1 ноября с целью упростить структуру операций и сфокусироваться на приоритетных стратегических направлениях.

Акции ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac резко взлетели - на 21%, достигнув максимальных отметок с октября 2017 года - после слов Мнучина о том, что скоро эти ипотечные агентства начнут получать прибыль.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:11 мск вырос на 0,24% и составлял 26860,52 пункта.

Standard & Poor's 500 к этому времени увеличился на 0,15% - до 2983,03,78 пункта.

В то же время Nasdaq Composite с открытия рынка снизился на 0,06%, до 8098,59 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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