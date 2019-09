Нью-Йорк. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы не показывают единой динамики на торгах в пятницу.

Среди благоприятных для рынка факторов - сигналы потепления атмосферы торговых переговоров США и Китая, а также сильные статданные по американской экономике.

В то же время, информация об активизации проверки Конгрессом США практик технологических гигантов в сфере конкуренции привела к падению котировок акций этих компаний, что толкает вниз индекс Nasdaq Composite

Как стало известно в пятницу, юридический комитет Палаты представителей США запросил у Amazon.com Inc., Facebook Inc., Apple Inc. и Alphabet Inc. (материнская компания Google) документы, касающиеся коммуникаций их топ-менеджеров, в том числе, переписку по электронной почте.

Помимо переписки топ-менеджеров, конгрессмены хотят получить некоторые финансовые документы, а также информацию, касающуюся конкурентных практик и ключевых деловых решений технологических гигантов, сообщила The Wall Street Journal.

Среди топ-менеджеров, упомянутых комитетом, глава Amazon Джефф Безос, глава Facebook Марк Цукерберг, глава Apple Тим Кук, а также Ларри Пейдж, Сергей Брин и Эрик Шмидт, руководившие Google на раннем этапе деятельности компании.

Председатель юридического комитета Палаты представителей Джерольд Надлер заявил, что эта информация поможет расследованию, отметив "растущие свидетельства того, что группа компаний захватила огромную долю рынка онлайн-коммерции и коммуникаций".

Стоимость бумаг Apple упала в ходе торгов в пятницу на 1,7%, Facebook - опустилась на 0,2%, Alphabet - на 0,3%, Amazon.com - на 0,2%.

Тем временем, правительство КНР в пятницу приняло решение возобновить закупку некоторых объемов соя-бобов и свинины, а также других сельскохозяйственных товаров в США и освободить эти категории товаров от дополнительных импортных пошлин, сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на министерство торговли КНР.

"Есть надежда, что США ответят взаимностью на жест доброй воли со стороны Китая, приняв реальные меры", - написал редактор издания Global Times Ху Сицзинь, за словами которого внимательно следят трейдеры, учитывая его связи с властями КНР.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп отложил повышение пошлин на китайские товары стоимостью $250 млрд на две недели ввиду празднования 70-летия КНР.

По данным агентства Bloomberg, ссылающегося на информированные источники, советники Трампа рассматривают возможность заключения временного соглашения с КНР, которое позволит им избежать запланированного на декабрь повышения пошлин на популярные потребительские товары, включая смартфоны и ноутбуки.

Статданные, обнародованные в пятницу, показали, что потребительский сектор в США остается локомотивом роста экономики, несмотря на проблемы в виде ослабления спроса на американские товары за рубежом, неопределенности в торговой политике и спада промышленного производства.

Розничные продажи в США в августе 2019 года повысились на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Аналитики в среднем ожидали роста показателя на 0,2%.

При этом данные за июль были пересмотрены в лучшую сторону - в позапрошлом месяце розничные продажи выросли на 0,8%, тогда как ранее сообщалось о повышении на 0,7%.

"Увеличение розничных продаж в августе превзошло прогнозы, однако еще более важно то, что их рост продолжился шестой месяц подряд, и это действительно вселяет надежды", - отмечает вице-президент по инвестиционной стратегии E-Trade Financial Майк Лёвенгарт.

"С учетом того, что приближается праздничный сезон, а темпы инфляции остаются низкими, импульс к росту потребительском секторе будет сохраняться. Сильные потребительские расходы должны влить немного энергии в другие сектора экономики", - цитирует эксперта MarketWatch.

Акции Broadcom теряют в цене 4,4% в ходе торгов в пятницу. Отчетность одного из крупнейших мировых чипмейкеров за третий финквартал, опубликованная накануне, превзошла оценки рынка, однако годовой прогноз не оправдал ожиданий.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:25 МСК в пятницу вырос на 59,39 пункта (0,22%) и составил 27241,84 пункта

Standard & Poor's 500 поднялся на 3,58 пункта (0,12%) - до 3013,15 пункта.

Nasdaq Composite опустился на 5,8 пунктов (0,07%) - до 8188,67 пункта.

