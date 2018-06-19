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Этот контент был опубликован 19 июня 2018 г. 7:47 19.06.2018 - 07:47

Нью-Йорк. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 завершили в минусе торги в понедельник на опасениях, что торговые споры между США и Китаем негативно скажутся на мировой торговле в целом. Индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite практически не изменился по итогам торгов.

В пятницу Вашингтон объявил о пошлинах в размере 25% в отношении ввозимых в США китайских товаров стоимостью около $50 млрд в год. Пекин ответил аналогичными мерами: с 6 июля Китай введет 25%-ные пошлины на импорт американской сельхозпродукции, автомобилей, виски, сигар и других товаров.

"Симметричный ответ приблизил две страны к полноценной торговой войне, - говорит глава отдела исследований в London Capital Group Джаспер Лоулер. - Главное опасение заключается в том, как именно будет развиваться ситуация, и возможным последствием станет замедление темпов роста мировой торговли и падение доверия бизнеса к экономике. Пока мы видим распродажу акций высокотехнологичных компаний США, но это может быть только началом".

Индия, также пострадавшая от пошлин США на импорт стали и алюминия, на выходных объявила о подготовке пошлин на ввоз 30 видов американских товаров на общую сумму $240 млн.

Также участники рынка следили за выступлением нового председателя Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джона Уильямса, который ранее возглавлял ФРБ Сан-Франциско.

В своей речи он отметил необходимость внимательно отслеживать ситуацию на рынке, поскольку именно в периоды активного роста экономики регуляторы должны особо тщательно следить за состоянием дел в банковской отрасли.

Акции Tesla Inc. дорожают на 1,3% после того, как основатель и глава компании Илон Маск на минувших выходных продемонстрировал новую производственную линию по выпуску автомобилей Model 3, созданную всего за три недели.

Цена бумаг разработчиков видеоигр Electronic Arts и Activision Blizzard опускается на 2,2% и 0,6%, хотя ранее аналитики Benchmark улучшили прогноз стоимости этих акций.

Капитализация фармкомпании Valeant снизилась на 5,6% на новости о том, что Администрация по контролю за продуктами питания и медикаментами США (Food and Drug Administration, FDA) отказалась одобрить разработанный компанией крем против псориаза.

Также FDA приостановила испытания противоракового препарата от Ziopharm Oncology и возобновила клиническое тестирование лекарства против мышечной дистрофии Дюшенна производства Solid Biosciences.

Бумаги Ziopharm рухнули в цене на 19%, тогда как акции Solid выросли в цене на 7%.

Стоимость акций Rent-A-Center взлетела на 22% на новости, что фонд Vintage Capital покупает компанию за $1,365 млрд. Компания специализируется на аренде мебели и электроники с правом последующего выкупа.

Индекс Dow Jones Industrial Average 18 июня понизился на 103,01 пункта (0,41%) и составил 24987,47 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 5,91 пункта (0,21%) - до 2772,75 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,65 пункта (0,01%) и составил 7747,03 пункта.

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