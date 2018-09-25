Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 25 сентября 2018 г. 16:35 25.09.2018 - 16:35

Нью-Йорк. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Американский фондовый рынок проводит торги во вторник без единой динамики, Dow Jones и S&P 500 повышаются, вновь приблизившись к историческим максимумам, Nasdaq перешел к слабому снижению из-за опасений, связанных с технологическим сектором.

Рост Dow Jones и S&P 500 поддерживают позитивные макроэкономические данные. Индекс доверия потребителей к экономике США, рассчитываемый Conference Board, неожиданно вырос в сентябре до максимума за 18 лет - 138,4 пункта по сравнению с пересмотренными 134,7 пункта в августе. Аналитики в среднем ожидали снижения с ранее объявленных 133,4 пункта в августе до 132,1 пункта в сентябре.

Между тем темпы повышения цен на жилье в крупнейших городах США замедлились в июле до самого низкого уровня за 18 месяцев.

Если в понедельник американский рынок акций отрицательно отреагировал на новые угрозы, связанные с последствиями торговой войны, то во вторник опасения ослабели, и участники рынка вернулись к обсуждению потенциальных решений Федеральной резервной системы (ФРС) на сентябрьском заседании.

Как ожидается, риски для экономики США из-за торговых споров не удержат ФРС от подъема базовой процентной ставки в среду на очередные 0,25 процентного пункта - до 2-2,25% годовых. Также ожидается, что Федрезерв даст сигнал о готовности продолжить подъем ставки и, возможно, сделать следующий шаг в этом направлении уже в декабре.

Курс ценных бумаг Michael Kors Holdings Ltd. повысился на 0,2% на торгах в Нью-Йорке после официального объявления о покупке бренда Versace за $2,2 млрд.

Котировки акций Facebook Inc. снизились на 2,2%. Компанию в ближайшие недели покинут создатели приложения Instagram Кевин Сайстром и Майк Кригер.

Бумаги Square Inc., разрабатывающей решения для электронных платежей, подорожали на 1,9%. Аналитик Instinet повысил оценку стоимости акций Square с $86 до $125, сравнив потенциал их роста с ведущими технологическими компаниями FANG (Facebook, Amazon, Netflix и Alphabet - материнская компания Google).

Рыночная стоимость Comcast Corp., объявившей о покупке более 30% британской Sky Plc, увеличилась на 0,3%.

Цена бумаг Ascena Retail Group Inc. подскочила на 6%. Ритейлер в IV финквартале вернулся к прибыли, причем и прибыль, и выручка превзошли ожидания рынка.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:09 мск 25 сентября поднялся на 26,90 пункта (0,10%) - до 26588,64 пункта.

Standard & Poor's 500 повысился на 0,25 пункта (0,01%) - до 2919,62 пункта.

Nasdaq Composite снизился на 3,76 пункта (0,05%) и составил 7989,48 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

ыъ ак ан

Neuer Inhalt Horizontal Line