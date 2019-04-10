Этот контент был опубликован 10 апреля 2019 г. 16:26

Нью-Йорк. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы изменяются разнонаправленно в среду: рынок оценивает данные об инфляции в США, а также итоги заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Потребительские цены (индекс CPI) в США в марте 2019 года повысились на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 0,2% в феврале, свидетельствуют данные министерства труда страны. Динамика показателя совпала с ожиданиями рынка.

Мартовский рост цен относительно того же месяца прошлого года составил 1,9%, ускорившись по сравнению с 1,5% месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали усиление инфляции в годовом выражении до 1,8%.

В центре внимания трейдеров в среду - протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) от 19-20 марта, который особенно интересен для трейдеров с учетом давления на ФРС, оказываемого президентом США Дональдом Трампом. На прошлой неделе Д.Трамп заявил, что, по его мнению, Федрезерву следует понизить ставку, прекратить сокращение объема активов на балансе и вернуться к количественному смягчению.

Заявления президента ЕЦБ Марио Драги в ходе пресс-конференции после прошедшего в среду заседания спровоцировали ослабление евро относительно американской валюты.

М.Драги заявил, что риски для экономических прогнозов в еврозоне по-прежнему смещены в сторону понижения. Это, по его словам, обусловлено сохраняющейся неопределенностью, связанной с геополитическими факторами, угрозой торгового протекционизма и проблемами emerging markets.

Он повторил слова, что ЕЦБ ожидает сохранения процентных ставок на текущих уровнях "по крайней мере до конца 2019 года".

Важной темой для мировых рынков является проходящий в среду в Брюсселе саммит ЕС. Лидеры 27 стран ЕС в среду обсудят с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй ситуацию с Brexit. Основное внимание в ходе саммита будет уделено перспективе переноса Brexit на более поздний срок.

"Сегодня все внимание направлено на саммит ЕС, посвященный Brexit", - отмечает аналитик JFD Group Чараламбос Писсурос. "Инвесторы ждут, получит ли Великобритания новую отсрочку", - цитирует эксперта MarketWatch.

Акции американского сервиса такси Lyft теряют 6,7% в ходе торгов. В среду ряд западных СМИ написал, что его конкурент - Uber Technologies Inc. - планирует разместить акции на сумму порядка $10 млрд. Официальные данные о регистрации IPO Uber, как ожидается, будут опубликованы в четверг.

Бумаги Apple теряют 0,4% в связи с ухудшением оценки акций до "продавать" с "держать" аналитиками HSBC.

Капитализация Levi Strauss & Co. подскочила в ходе торгов на 8,1%. Американский производитель джинсовой одежды, вернувшийся на открытый рынок в марте впервые с 1985 года, завершил первый финквартал с чистой прибылью, а темпы роста его выручки оказались на уровне самых высоких прогнозов.

В среду главы нескольких крупных банков США будут выступать в комитете по финансовым услугам палаты представителей по вопросу ситуации в банковской системе страны после финансового кризиса.

Акции JPMorgan Chase & Co. прибавляют в ходе торгов 0,1%, State Street Corp. - 0,5%, Bank of America Corp. - менее 0,1%, Morgan Stanley - 0,2%, Goldman Sachs - 0,4%.

Бумаги авиакомпании JetBlue Airways Corp. поднимаются в цене 3% на информации о том, что ее пассажиропоток в марте вырос почти на 8%.

Стоимость акций Delta Air Lines, квартальные прибыль и выручка которой превзошли прогнозы Уолл-стрит, выросла на 1,8%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:05 мск в среду опустился на 20,28 пункта (0,1%) и составил 26130,3 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 4,06 пункта (0,14%) - до 2882,26 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 20,87 пункта (0,26%) и составил 7930,14 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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