Этот контент был опубликован 17 апреля 2019 г. 15:52

Нью-Йорк. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы начали торги в среду повышением, однако затем Dow Jones Industrial Average ушел "в минус" из-за существенного снижения котировок акций International Business Machines Corp. (IBM) на слабой квартальной отчетности.

Позитивом для рынка выступают также статданные, касающиеся экономики США и КНР.

Темпы экономического подъема в Китае в первом квартале остались на уровне предыдущего квартала - 6,4%, несмотря на торговую войну с США, и превзошли прогнозы рынка. Это позволяет предположить, что меры Пекина по стимулированию роста приносят свои плоды.

Дефицит внешнеторгового баланса США в феврале снизился до $49,4 млрд (минимум с июня прошлого года) по сравнению с $51,1 млрд в предшествующий месяц, свидетельствует обнародованный в среду отчет министерства торговли страны. Аналитики в среднем ожидали повышения до $53,4 млрд.

Цена бумаг Qualcomm Inc. взлетела в начале торгов более чем на 16%. Apple Inc. и Qualcomm договорились завершить все судебные разбирательства, положив, таким образом, конец давней тяжбе. Соглашение между двумя компаниями предусматривает выплату Apple определенной суммы в пользу Qualcomm. Кроме того, компании заключили долгосрочное соглашение, предусматривающее поставки Qualcomm 5G-модемов для устройств Apple. Акции Apple дорожают на 0,3%.

Intel спустя несколько часов после заявления о соглашении между Apple и Qualcomm объявила, что выйдет из бизнеса по выпуску 5G-модемов для смартфонов. Рыночная стоимость Intel поднимается на 3,1%.

PepsiCo Inc., один из крупнейших в мире производителей безалкогольных напитков, отчитался о росте прибыли и выручки в первом квартале, причем оба показателя превысили ожидания рынка. Котировки акций компании повышаются на 2,6%.

Morgan Stanley в первом квартале сократил чистую прибыль на 9% и выручку на 7%, однако результаты превзошли ожидания рынка. Это способствовало повышению стоимости бумаг банка на 0,8%.

В то же время цена акций IBM падает на 5,1%. Один из ведущих мировых поставщиков компьютерных услуг в январе-марте сократил выручку третий квартал подряд.

Крупнейший в мире сервис потокового видео по подписке Netflix Inc. продолжил активно расширять клиентскую базу в первом квартале, однако опасения инвесторов относительно остальной части года вызвали снижение котировок акций на 1,1%. Число новых подписчиков платных сервисов в январе-марте увеличилось на 9,6 млн - рекордные темпы роста в истории. Сама компания ожидала привлечь 8,9 млн клиентов. Тем не менее, прогноз компании на второй квартал оказался слабее ожиданий аналитиков.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:45 МСК снизился на 0,16% и составлял 26411,61 пункта.

В то же время Standard & Poor's 500 к этому времени увеличился на 0,08% - до 2909,49 пункта.

Значение Nasdaq Composite с открытия рынка повысилось на 0,35%, достигнув 8028,48 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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