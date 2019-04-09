Этот контент был опубликован 9 апреля 2019 г. 7:40

Нью-Йорк. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно по итогам торгов в понедельник: Dow Jones Industrial Average завершил торги снижением, тогда как S&P 500 и Nasdaq Composite выросли.

S&P 500 поднимается уже восемь сессий подряд, что является самым длительным периодом непрерывного роста индекса с октября 2017 года.

В центре внимания трейдеров остаются торговые переговоры США и Китая, однако ралли, поддерживавшееся сигналами об успешном ходе этих переговоров, теряет импульс в отсутствие конкретных договоренностей между двумя странами, пишет MarketWatch.

Инвесторы также ждут старта сезона корпоративной отчетности за первый квартал 2019 года, и здесь есть некоторые опасения, поскольку ряд компаний, включая аптечную сеть Walgreens Boots Alliance Inc., уже объявили об ухудшении годовых прогнозов.

"Как ожидается, прибыли компаний из индекса S&P 500 в первом квартале снизились на 4% относительно того же периода годом ранее. Это будет первое падение со второго квартала 2016 года", - отмечает главный инвестиционный директор Avalon Advisors Билл Стоун.

Эксперт ожидает, что снижение прибылей технологических, сырьевых и энергетических компаний в минувшем квартале выражалось двузначными числами.

"Хорошая новость в том, что мы не ожидаем дальнейшего снижения прибылей и рассчитываем на улучшение картины отчетностей позднее в этом году", - цитирует Б.Стоуна MarketWatch.

Среди важных для фондового рынка событий этой недели - публикация протокола заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) от 19-20 марта. Эксперты полагают, что протокол, который будет обнародован в 21:00 мск 10 апреля, может дать новую информацию относительно ожиданий Центробанка в плане роста американской экономики и инфляции, пишет Dow Jones.

Согласно статданным, обнародованным в понедельник, заказы промышленных предприятий США в феврале снизились на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Эксперты, опрошенные Trading Economics, ожидали снижения этого показателя на 0,6% после повышения на 0,1% месяцем ранее.

Заказы на товары длительного пользования рухнули на 1,6% - максимальными темпами за 4 месяца, сообщил Минторг США.

Акции Boeing упали в цене 4,4% по итогам торгов в понедельник. Boeing объявил о сокращении производства самолетов 737 MAX примерно на 20% и назначил специальный комитет по пересмотру планов развития. К середине апреля компания намерена снизить количество выпускаемых авиалайнеров на 10 - до 42 в месяц. Ранее, напротив, планировалось увеличить к лету производство до 57 самолетов, пишет Dow Jones.

Капитализация General Electric Co. снизилась на 5,2% вслед за ухудшением оценки акций аналитиком JPMorgan Стивеном Тусой до "ниже рынка" с "нейтрально", а также понижением их прогнозной цены до $5 с $6.

Акции Tesla подешевели на 0,6%. Ранее стало известно, что итальянский автопроизводитель Fiat Chrysler заключил соглашение об объединении автопарков с Tesla. Это необходимо для выполнения вступающего в силу в 2020 году закона Европейского союза о средней норме выбросов углекислого газа на весь автопарк конкретного производителя за год. В случае отсутствия "зеленых" автомобилей у автокомпании она может объединиться с другим автопроизводителем. Подробности сделки не сообщаются, но источники оценивают выплаты Fiat американской компании в сотни миллионов евро.

Бумаги Wells Fargo прибавили в цене 0,2%. Известный инвестор-миллиардер Уоррен Баффет, инвесткомпания которого Berkshire Hathaway является одним из крупнейших акционеров Wells Fargo, заявил, что новый глава банка не должен иметь отношения к Уолл-стрит. Как сообщалось, главный исполнительный директор и президент Wells Fargo Тимоти Слоан сообщил совету директоров банка о своем решении немедленно уйти с этих постов в конце марта.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в понедельник упал на 83,97 пункта (0,32%) и составил 26341,02 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 3,03 пункта (0,1%) - до 2895,77 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 15,19 пункта (0,19%) и составил 7953,88 пункта.

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