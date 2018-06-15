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Этот контент был опубликован 15 июня 2018 г. 8:00 15.06.2018 - 08:00

Нью-Йорк. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы показали разнонаправленную динамику по итогам торгов в четверг: Dow Jones Industrial Average завершил сессию снижением вслед за падением котировок акций банков, Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite выросли, причем последний установил очередной рекорд.

Поддержку рынку в четверг оказали сильные статданные по американской экономике. Итоги заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) также были позитивно восприняты рынком.

Согласно отчету министерства торговли США, розничные продажи в стране в мае выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Результат вдвое превзошел средний прогноз аналитиков, предполагавший повышение на 0,4%, сообщает Trading Economics.

Тем временем, число заявок на пособие по безработице в США неожиданно снизилось на прошлой неделе - на 4 тыс., до 218 тыс. Эксперты в среднем ожидали увеличения показателя на 1 тыс.

Кроме того, министерство труда сообщило о том, что стоимость импорта в США в мае увеличилась на 0,6% относительно предыдущего месяца. В апреле были зафиксированы аналогичные темпы роста. Средний прогноз аналитиков на прошлый месяц составлял 0,5%.

ЕЦБ в четверг сохранил все три основные процентные ставки на прежних уровнях и объявил, что они будут неизменными, по крайней мере, до конца лета 2019 года. При этом с октября Центробанк еврозоны сократит объемы выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE) с 30 млрд до 15 млрд евро в месяц. Программа QE будет завершена в декабре текущего года, сообщил ЕЦБ.

Также руководители европейского Центробанка понизили прогноз роста ВВП еврозоны на 2018 год с 2,4% до 2,1%, но повысили оценки инфляции на 2018-2019 годы.

"ЕЦБ довольно четко сообщил рынкам о том, что он планирует делать. Президент Центробанка Марио Драги действует по сценарию, разработанному Федрезервом еще при Бене Бернанке - это политика нулевой процентной ставки, выкуп облигаций, а затем сворачивание стимулов и сокращение баланса ЦБ", - отмечает аналитик Federated Investors Фил Орландо.

"Когда ФРС делала это, фондовые рынки продолжали расти, и это дает инвесторам уверенность, что сценарий, которому следует ЕЦБ, является верным", - цитирует эксперта MarketWatch.

Котировки акций банков снизились по итогам торгов в четверг: бумаги JPMorgan подешевели на 1,8%, Bank of America - на 1,1%.

Цена акций 21st Century Fox поднялась на 2,1%. Comcast Corp. вступила в борьбу за активы Fox с Walt Disney, предложив на 19% больше ($35 за акцию).

Акции Comcast подорожали к закрытию рынка на 4,6%, Walt Disney - на 2,3%.

Котировки акций Nike Inc. выросли на 0,8% (до $74,7) после того, как аналитики Wedbush улучшили прогнозную цену для них до $82 с $75 и присвоили рекомендацию "выше рынка".

Капитализация Amazon.com Inc. повысилась на 1,1% - до $1723,86. Эксперты D.A. Davidson подняли прогнозную оценку бумаг интернет-ритейлера до $2100 с $1900.

В то же время рыночная стоимость ритейлера Tailored Brands рухнула на 21,7%, поскольку его сопоставимые продажи в минувшем квартале оказались слабее ожиданий рынка.

Цена бумаг Royal Caribbean Cruises подскочила на 5,1% после того как оператор круизов сообщил о покупке 66,7%-ной доли в конкурирующей Silversea Cruises за $1 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в четверг снизился на 25,89 пункта (0,1%) и составил 25175,31 пункта.

Standard & Poor's 500 к этому времени поднялся на 6,86 пункта (0,25%) - до 2782,49 пункта.

Значение Nasdaq Composite с открытия рынка увеличилось на 65,34 пункта (0,85%) и составлял 7761,04 пункта.

Служба финансово-экономической информации

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