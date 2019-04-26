Этот контент был опубликован 26 апреля 2019 г. 7:55

Нью-Йорк. 26 апреля. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 снизились в четверг, в то время как значение Nasdaq Composite увеличилось.

Падение котировок акций промышленных предприятий нивелировало позитивную динамику цен технологических компаний, отмечает MarketWatch.

Число первичных заявок на пособия по безработице в США на прошлой неделе взлетело на 37 тыс., рекордными темпами с сентября 2017 года, до максимальных с февраля 230 тыс. Тем не менее, показатель остается на сравнительно низком уровне и свидетельствует о росте рынка труда в стране.

Вместе с тем объем заказов на товары длительного пользования в стране в марте подскочил на 2,7% относительно предыдущего месяца. Рост стал рекордным с августа и значительно превзошел ожидания экспертов, прогнозировавших увеличение на 0,8%. Без учета транспортного оборудования заказы выросли на 0,4% вместо ожидавшихся 0,2%.

Цена акций 3M рухнула по итогам торгов на 13%, в существенной степени повлияв на индекс Dow Jones. Компания, выпускающая более 50 тыс. наименований различных товаров, резко ухудшила прогноз финансовых показателей на 2019 год и сообщила о планах сократить порядка 2 тыс. сотрудников. Кроме того, ее результаты за минувший квартал не оправдали ожидания экспертов.

Рыночная стоимость Tesla Inc. опустилась на 4,3%. Американский производитель электромобилей и солнечных панелей завершил первый квартал с убытком и выручкой хуже ожиданий аналитиков.

Капитализация United Parcel Service Inc. (UPS) упала за день на 8,1% из-за того, что крупнейшая в мире служба экспресс-доставки сократила чистую прибыль в январе-марте на 17% из-за плохих погодных условий в США и расходов на реорганизацию.

Акции Visa Inc. потеряли в цене 0,3%, хотя оператор крупнейшей в США платежной системы увеличил чистую прибыль в январе-марте на 14%, сильнее прогнозов рынка.

Курс ценных бумаг Walmart практически не изменился после того, как британский антимонопольный регулятор заблокировал сделку по продаже принадлежащей ритейлеру сети супермаркетов ASDA конкурирующей J Sainsbury.

В то же время акции Microsoft Corp. подорожали на 3,3%, поскольку отчетность крупнейшего мирового производителя программного обеспечения за третий финансовый квартал оказалась лучше прогнозов рынка. В результате капитализация компании впервые в ее истории превысила $1 трлн.

Котировки бумаг Facebook увеличились на 5,9%. Владелец крупнейшей в мире социальной сети отчитался о росте выручки в первом квартале на 26% - до $15,08 млрд, при этом чистая прибыль упала на 51% - до $2,43 млрд. Падение прибыли вызвано отчислениями в размере $3 млрд на потенциальные выплаты в рамках расследования, проводимого Федеральной торговой комиссией (FTC).

Благодаря сильной квартальной отчетности цена бумаг производителя продуктов питания Hershey поднялась на 4,6%, медиагруппы Comcast - на 2,6%, авиакомпании Southwest Airlines - на 0,8%.

Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг снизился на 134,97 пункта (0,51%) - до 26462,08 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился за день на 1,08 пункта (0,04%), составив 2926,17 пункта.

В то же время значение Nasdaq Composite по итогам торгов увеличилось на 16,67 пункта (0,21%) - до 8118,68 пункта.

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