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Этот контент был опубликован 26 сентября 2018 г. 9:41 26.09.2018 - 09:41

Кантон. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Американская Dunkin' Brands Group Inc. приняла решение отказаться от слова "пончик" в названии своего основного бренда со следующего года.

Сеть Dunkin' Donuts, которая будет называться просто Dunkin', в настоящее время больше сфокусирована на напитках, доля которых в выручке составляет около 60%, сообщает The Wall Street Journal.

Главный исполнительный директор Dunkin' Brands Дэвид Хоффман заявил, что на кофе приходится основная часть продаж напитков.

С января следующего года в рекламе, на сайтах, в упаковке и другой продукции компания начнет использовать название Dunkin'.

Тем не менее, пончики "останутся существенной частью бренда", заявила компания, которая ежегодно продает по всему миру свыше 2,9 млрд этих пышек.

Котировки акций Dunkin' Brands во вторник выросли на 1,3%. Капитализация компании с начала текущего года увеличилась на 14,3% (до $6,1 млрд), тогда как американский фондовый индекс Standard & Poor's 500 за этот период прибавил 9,1%.

Dunkin' Brands существует с 1940-х годов и в настоящее время имеет свыше 20 тыс. точек продаж в более чем 60 странах. Она владеет всемирно известными брендами пончиков Dunkin' Donuts и мороженого Baskin Robins.

Служба финансово-экономической информации

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