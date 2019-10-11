Этот контент был опубликован 11 октября 2019 г. 14:56

Лондон. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Британская технологическая группа Dyson, известная своими пылесосами, фенами и сушилками для рук, отказалась от идеи производить собственные электромобили.

В обращении к сотрудникам глава компании Джеймс Дайсон написал, что закрывает автомобильное подразделение, которое с 2017 года занималось разработкой и созданием электромобиля.

Специалистам Dyson удалось создать "фантастический автомобиль", сказал он, однако по мере развития проекта стало ясно, что он не будет рентабельным. Попытки найти инвесторов не увенчались успехом.

Глава компании отметил, что Dyson работает над тем, чтобы найти для участников проекта альтернативные рабочие места в компании. В проект электромобиля были вовлечены более 500 человек.

Dyson была основана в 1991 году, ее штат насчитывает свыше 12 тыс. сотрудников по всему миру.

В общей сложности на новую технологию производства электромобилей компания планировала потратить 2,5 млрд фунтов ($3,2 млрд). В октябре прошлого года Dyson объявила о намерении построить в Сингапуре завод для производства электромобилей. Строительство предприятия планировалось завершить к 2020 году, а выпуск электромобилей начать в 2021 году.

Служба финансово-экономической информации

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