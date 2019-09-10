Этот контент был опубликован 10 сентября 2019 г. 10:59

Париж. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - Electricite de France (EDF) сообщила о том, что ключевые элементы оборудования неуказанного числа атомных реакторов, которыми она управляет, изготовлены с отклонениями от технических стандартов.

Производителем данных элементов является дочернее подразделение Framatome.

При производстве были "допущены отклонения в плане температурных диапазонов, более конкретно - при термической обработке сварных швов парогенераторов", говорится в сообщении EDF. Это касается как компонентов, уже находящихся в эксплуатации, так и новых, пока не установленных на объектах.

EDF предоставит дополнительную информацию по мере проведения работ по выявлению всех затронутых элементов и реакторов.

Котировки акций компании рухнули на 7% в начале торгов во вторник, что является максимальным снижением более чем за год.

EDF управляет более 70 ядерными реакторами, в том числе 58 во Франции, и входит в число крупнейших в мире операторов АЭС. Кроме того, EDF принадлежат пакеты акций генерирующих компаний во многих странах Европы, в США, Бразилии, Чили, Мексике, Китае, Индии, Марокко.

Служба финансово-экономической информации

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