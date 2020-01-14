Этот контент был опубликован 14 января 2020 г. 19:46

Москва. 14 января. ИНТЕРФАКС - Добыча нефти в США в 2020 году составит 13,3 млн баррелей в сутки, говорится в ежемесячном отчете управления по энергетической информации Минэнерго США (EIA).

При этом ожидается, что основной прирост добычи придётся на Пермский бассейн Техаса и Нью-Мехико.

Месяцем ранее прогнозировалось, что показатель вырастет до 13,2 млн б/с.

В 2019 году США добыли 12,2 млн б/с (ожидалось 12,3 млн б/с).

В 2021 году прогнозируется, что добыча нефти в США вырастет до 13,7 млн б/с.

Прогноз цены на нефть Brent был повышен с $61 до $65 за баррель в 2020 году. В 2021 году средняя цена Brent прогнозируется на уровне $68 за баррель ($64 в 2019 году).

В первой половине 2020 года EIA ожидает увеличения мировых запасов нефти на 0,5 млн б/с что будет способствовать падению спотовых цен на Brent до среднего уровня $62 за баррель к маю с $67 в январе 2020 года. В течение всего 2020 года EIA прогнозирует, что мировые запасы нефти вырастут на 0,3 млн б/с, а цены на Brent составят в среднем $65 за баррель.

EIA ожидает, что запасы стран ОЭСР вырастут в 2020 году с 2,91 млрд баррелей до 2,95 млрд баррелей и останутся примерно на том же уровне в 2021 году.

Йм аш ки

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