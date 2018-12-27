Emerging markets потребуется больше времени, чтобы обойти ряд развитых стран по объему ВВП - CEBR

Этот контент был опубликован 27 декабря 2018 г. 13:42

Лондон. 27 декабря. ИНТЕРФАКС - Развивающиеся страны - Китай, Индия и Бразилия - по-прежнему на пути к тому, чтобы обойти по объему ВВП некоторые из развитых экономик, однако это, вероятно, произойдет позже, чем ожидалось, поскольку позиции emerging markets в 2018 году ухудшились, отмечают эксперты Центра экономических и деловых исследований (Centre for Economics & Business Research, CEBR).

"Говоря о среднесрочной перспективе, мы столь же оптимистичны, как и год назад, однако ожидаем, что путь к росту будет более сложным, чем можно было предположить 12 месяцев назад", - отмечается в обзоре CEBR, оценивающем перспективы 193 стран мира в период до 2033 года.

Согласно новому прогнозу аналитиков, Китай обойдет США по объему ВВП и станет крупнейшей экономикой мира в 2032 году, на два года позже, чем ожидалось ранее. Пересмотр прогноза в CEBR объясняют смягчением монетарной политики в КНР и ослаблением юаня.

Бразилия, как ожидается, обойдет Италию по объему ВВП в 2020 году, а не в 2018 году, как прогнозировалось ранее.

Эксперты полагают, что Индия сможет обогнать по объему ВВП Великобританию и Францию уже в 2019 году, однако с большей вероятностью, это произойдет в 2020 году. Ранее ожидалось, что это случится в 2018 году.

Великобритания в следующем году уступит Франции место шестой крупнейшей экономики мира из-за Brexit, однако восстановит свои позиции к 2023 году, ожидают в CEBR.

Эксперты также отмечают, что Brexit несет в себе существенные риски для прогноза CEBR, согласно которому Ирландия войдет в число наиболее быстро растущих стран еврозоны в 2019 году.

Последствия торговой войны между США и Китаем уже отразились на глобальных рынках в этом году и ослабили рост объемов мировой торговли.

Согласно прогнозу CEBR, объем мировой торговли увеличится на 2,99% в этом году, что существенно ниже темпов подъема в 2017 году.

Опасения, связанные с тем, что мировые центробанки, ужесточающие политику, слишком быстро сокращают поддержку экономики, спровоцировали отток средств инвесторов из рискованных активов в этом году, пишет The Straits Times.

"Учитывая высокие уровни долга, а также существование множества структурных проблем, вызвавших Великую рецессию, можно говорить о том, что новая рецессия потенциально будет более сложной, чем предыдущие", - отмечается в обзоре CEBR.

Тем не менее, у политиков и регуляторов по-прежнему достаточно инструментов, чтобы справиться с рецессией, полагает заместитель председателя CEBR Дуглас МакУильямс.

"В наше время есть ощущение, что государствам придется прибегнуть к определенному объему бюджетного стимулирования, чтобы избежать упадка в мировой экономике", - отмечает Д.МакУильямс.

Согласно его прогнозу, государственные расходы будут расти в ближайшие годы, причем этот показатель будет превышать объемы стимулирующих мер Центробанков.

Так, доля глобальных расходов на строительство к 2033 году может увеличиться до 15,5% мирового ВВП, а объем расходов - до $27,4 млрд - благодаря реализации крупных инфраструктурных проектов, включая китайскую инициативу "Один пояс - один путь".

Служба финансово-экономической информации

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