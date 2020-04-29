Этот контент был опубликован 29 апреля 2020 г. 19:02

Лондон. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Страны с развивающимися экономиками (emerging markets) в марте сокращали валютные резервы максимальными темпами со времен последнего финансового кризиса, чтобы сдержать падение курсов национальных валют, пишет Dow Jones.

Двенадцать из крупнейших развивающихся стран, включая Бразилию и Россию, снизили в совокупности резервы более чем на $143 млрд в прошлом месяце - это самое значительное падение с октября 2008 года, свидетельствуют данные исследовательской фирмы Arkera.

В результате у Турции их сумма упала до минимума с ноября 2006 года, а у Египта месячное сокращение стало рекордным в истории.

Эти страны вынуждены были использовать резервы, чтобы бороться с резким обесцениванием нацвалют после того, как пандемия коронавируса привела к остановке мировой экономики в марте. Финансовые рынки стали турбулентными: инвесторы выводили средства из рискованных активов, таких как акции и облигации emerging markets, и перекладывались в доллары.

По словам инвесторов, истощение резервов может привести к тому, что такие страны, как Турция, Египет и ЮАР, будут особенно подвержены дальнейшим рыночным потрясениям. Некоторые государства не смогут расплатиться с иностранными инвесторами или заплатить за импорт нефти, продуктов питания и медикаментов в долларах США. При этом дорогой доллар сделает пополнение резервов в ближайшие месяцы сложной задачей, отмечается в статье.

"Опыт 2008 года показывает, что победителями становятся те, кто отпускает свои валюты в свободное плавание, - полагает старший аналитик BlueBay Asset Management Тимоти Эш. - Они потратили впустую резервы, а должны были просто позволить валюте двигаться куда угодно".

Валютные резервы в Турции в марте упали почти на $19,2 млрд и теперь составляют порядка $56 млрд, свидетельствуют данные Refinitiv. Их использование помогло ограничить падение курса лиры к доллару на уровне 15% в этом году.

До конца 2021 года Турции надо выплатить $12,5 млрд в счет погашения долларовых гособлигаций, по расчетам Dealogic. Объем краткосрочного долга банковского сектора, который должен быть выплачен до февраля 2021 года, составляет почти $79 млрд.

Сокращение валютных резервов Египта в прошлом месяце составило около $5,4 млрд - до $36,4 млрд, по данным Refinitiv. Египетский фунт вырос примерно на 2% в текущем году.

Размер резервов Саудовской Аравии в марте снизился на $27 млрд, что стало максимальным падением за два десятилетия, и теперь они составляют порядка $479 млрд.

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