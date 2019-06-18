Этот контент был опубликован 18 июня 2019 г. 16:41

Рим. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Enel X, подразделение итальянской Enel, занимающееся разработкой инновационных продуктов и цифровых решений, установила в Ватикане 12 станций для зарядки электромобилей в рамках заключенного ранее соглашения.

Как говорится в пресс-релизе компании, соглашение, заключенное Enel X и Ватиканом, предусматривает поставку в общей сложности 20 зарядных станций.

Станции, которые устанавливаются в общественных местах, имеют по две точки зарядки мощностью 22 кВт каждая, что позволяет заряжать два электрических транспортных средства одновременно.

"Установка первой зарядной инфраструктуры Enel X в Ватикане демонстрирует, насколько важно было отдать приоритет устойчивому развитию и охране окружающей среды при отборе различных вариантов мобильности", - сказал руководитель Enel X Italy Алессио Торелли.

"Мы уверены, что это решение послужит примером и будет еще больше способствовать распространению электромобилей в Италии", - отметил он.

Enel X реализует план, который предусматривает создание сети общественных станций по всей стране. Целью плана является установка 14 тыс. зарядных станций к 2020 году. К концу 2022 года их число должно возрасти до 28 тыс., говорится в пресс-релизе Enel X . Компания отмечает, что на сегодняшний день уже установила более 6 тыс. новых зарядных станций.

Служба финансово-экономической информации

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