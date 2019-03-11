Этот контент был опубликован 11 марта 2019 г. 7:44

Лондон. 11 марта. ИНТЕРФАКС - Авиакомпания Ethiopian Airlines приостановила полеты всех своих самолетов Boeing 737-8 после авиакатастрофы в Эфиопии, в результате которой погибли 157 человек.

"Несмотря на то, что нам неизвестны причины крушения, нам пришлось принять решение приостановить полеты этого типа самолетов в качестве дополнительной меры предосторожности", - написала авиакомпания в своем аккаунте в Twitter.

Самолет авиакомпании Ethiopian Airlines с 157 людьми на борту, в том числе восемью членами экипажа, потерпел крушение накануне недалеко от эфиопского города Дебре-Зейт, расположенного в 60 км к юго-востоку от Аддис-Абебы. Ни один из людей, находившихся на борту, не выжил. В посольстве РФ в Эфиопии подтвердили, что на борту авиалайнера, следовавшего рейсом ET302 в Найроби, находились трое граждан России: Александра Полякова, Александр Поляков, Сергей Вяликов.

1кю ар

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