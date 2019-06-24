Этот контент был опубликован 24 июня 2019 г. 7:20

Москва. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Evraz проявляет интерес к покупке французского подразделения британской сталелитейной корпорации British Steel, которое выпускает железнодорожные рельсы, сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники на рынке.

Предприятие Hayange, расположенное на севере Франции и имеющее примерно 400 работников, поставляет продукцию для французского государственного железнодорожного перевозчика SNCF.

British Steel находится в состоянии ликвидации после того, как правительство Великобритании оказалось вновь поддержать испытывающую финансовые трудности компанию.

EY, которому поручено искать новых инвесторов для компании, собирает до конца июня заявки на покупку British Steel - полностью или по частям.

Французских предприятием интересуется еще несколько потенциальных покупателей. Возможная сделка по покупке предприятия, учитывая его важность, может потребовать одобрения от французских властей, пишет газета.

Evraz - вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания, включает предприятия в России, Казахстане, Канаде, США, Италии и Чехии. Крупнейшие акционеры Evraz - Роман Абрамович и Александр Абрамов.

Аа им

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