Этот контент был опубликован 18 мая 2019 г. 15:29

Дубай. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Американская компания Exxon Mobil проводит эвакуацию своих сотрудников, работающих на месторождении нефти в южной иракской провинции Басра, сообщает в субботу Associated Press со ссылкой на источник в иракском руководстве.

Эвакуация касается иностранных граждан, а также - иракцев, у которых есть двойное гражданство. Операция стартовала два дня назад. Точных данных о числе вывезенных из Басры людей не приводится.

В самой компании не дают комментариев по этой ситуации, отмечает агентство. Решение об эвакуации принято на фоне усилившейся напряженности между Ираном и США.

Ранее в субботу стало известно, что американские власти предупреждают о риске того, что пассажирские авиалайнеры в районе Персидского залива в сложившейся ситуации могут быть по ошибке идентифицированы как вражеские самолеты.

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