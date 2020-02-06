Этот контент был опубликован 6 февраля 2020 г. 18:34

Нью-Йорк. 6 февраля. ИНТЕРФАКС - Инженеры американского авиастроительного концерна Boeing Co. выявили новую проблему в программном обеспечении самолетов 737 MAX, которая должна быть устранена до того, как эти самолеты вернуться в эксплуатацию, сообщил руководитель Федерального управления гражданской авиации (FAA) Стив Диксон.

Ранее Диксон сообщил, что сертификационный полет самолета 737 MAX может состояться в ближайшие недели.

По его словам, проблема связана с неверной работой светового индикатора, предупреждающего о неисправности системы продольной балансировки в самолете.

Акции Boeing подскочили на 3,7% на торгах в четверг. За последние 12 месяцев их стоимость упала на 15,7%.

Как сообщалось, полеты самолетов Boeing-737 MАX были приостановлены во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф, и время возврата самолетов в эксплуатацию по-прежнему не определено. В декабре Boeing объявил о приостановке производства самолетов 737 MАX.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

пк им

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!