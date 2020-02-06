Нью-Йорк. 6 февраля. ИНТЕРФАКС - Инженеры американского авиастроительного концерна Boeing Co. выявили новую проблему в программном обеспечении самолетов 737 MAX, которая должна быть устранена до того, как эти самолеты вернуться в эксплуатацию, сообщил руководитель Федерального управления гражданской авиации (FAA) Стив Диксон.
Ранее Диксон сообщил, что сертификационный полет самолета 737 MAX может состояться в ближайшие недели.
По его словам, проблема связана с неверной работой светового индикатора, предупреждающего о неисправности системы продольной балансировки в самолете.
Акции Boeing подскочили на 3,7% на торгах в четверг. За последние 12 месяцев их стоимость упала на 15,7%.
Как сообщалось, полеты самолетов Boeing-737 MАX были приостановлены во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф, и время возврата самолетов в эксплуатацию по-прежнему не определено. В декабре Boeing объявил о приостановке производства самолетов 737 MАX.
Служба финансово-экономической информации
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