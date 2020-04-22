Этот контент был опубликован 23 апреля 2020 г. 0:19

Вашингтон. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Facebook объявил, что начнет указывать страну происхождения для некоторых сообщений, связанных с выборами, в попытке борьбы с политической дезинформацией.

"Эти изменения - часть наших более широких усилий по защите выборов и увеличению прозрачности Facebook and Instagram, предпринимаемые для того, чтобы люди могли принимать более обоснованные решения относительно постов, которые они читают, которым доверяют и которыми делятся", - написали в своем блоге менеджеры по продуктам Анита Джозеф и Джорджина Шиди-Коллиер.

Таким образом, учетная запись на любой платформе, ориентированная на американских избирателей, но находящаяся, например, в Бразилии, будет включать ярлык "базируется в Бразилии".

Для того, чтобы получить дополнительную информацию о записи, пользователю будет достаточно провести пальцем вверх.

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