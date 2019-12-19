Этот контент был опубликован 19 декабря 2019 г. 14:28

Нью-Йорк. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Facebook Inc. купила 60-секундный слот, чтобы впервые показать свою рекламу во время трансляции финала Национальной футбольной лиги (НФЛ), также известного как Супербоул, сообщает The Wall Street Journal.

Речь идёт о ролике в рамках рекламной кампании "More Together", посвящённой группам на Facebook, с участием актёров Криса Рока и Сильвестра Сталлоне.

В последнее время Facebook увеличила расходы на рекламу по всему миру, чтобы восстановить доверие пользователей после ряда скандалов, связанных с защитой персональных данных и распространением недостоверной информации.

В июне 2019 года директор по маркетингу Facebook Антонио Лучио заявил, что рекламные расходы компании могут вырасти более чем в два раза.

Раньше они обычно были относительно невысокими: по данным компании Kantar, специализирующейся на исследованиях в области рекламы, в прошлом году Facebook потратила на рекламу в США $382 млн, а в 2017 году - $50 млн. В свою очередь компания Amazon, входящая в пятёрку крупнейших американских рекламодателей, в 2018 году потратила на рекламу в США $1,84 млрд.

Американская телерадиокомпания Fox Corp. продала все рекламное время трансляции Супербоула, который пройдёт 2 февраля 2020 года в Майами, цена размещения 30-секундного ролика составила рекордные $5,6 млн, однако компании, которые купили сразу несколько рекламных слотов, получили скидку. В прошлом году цена была $5,3 млн.

Служба финансово-экономической информации

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