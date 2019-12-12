Этот контент был опубликован 12 декабря 2019 г. 18:27

Нью-Йорк. 12 декабря. ИНТЕРФАКС - Facebook Inc. выделит $130 млн на создание независимого совета по контролю контента - группы лиц, которая будет помогать соцсети в принятии решений о том, не нарушают ли какие-либо материалы политику компании.

Выделяемые средства, как ожидается, покроют операционные расходы совета в течение шести лет, в том числе зарплаты его членов, аренду офисных пространств и оплату услуг других сотрудников, включая юристов и HR-персонал.

Facebook предложила создать совет в ответ на претензии регуляторов к растущему влиянию соцсети и чрезмерному контролю над тем, что могут и не могут публиковать пользователи. Совет по контролю контента не будет определять политику Facebook, но, как ожидается, поможет решать спорные вопросы.

Facebook впервые объявила о планах создания совета в ноябре 2018 года, однако до сих пор неясно, когда он начнет функционировать. Изначально Facebook планировала собрать 40 членов совета к концу текущего года, однако теперь утверждает, что это произойдет не ранее 2020 года.

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