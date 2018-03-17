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Этот контент был опубликован 17 марта 2018 г. 11:04 17.03.2018 - 11:04

Вашингтон. 17 марта. ИНТЕРФАКС - Американская компания Facebook заблокировала в социальной сети британскую компанию Cambridge Analytica, которая занимается анализом данных в соцсетях для разработки стратегических коммуникаций избирательным кампаниям, в том числе, для президентской кампании Дональда Трампа, сообщает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс".

Решение о блокировке было принято из-за того, что британская компания собирала данные о пользователях "Фейсбук" с нарушением правил соцсети, отмечается в сообщении.

Согласно заявлению Facebook, в 2015 году профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган через созданное им приложение "This is your digital life" на платформе соцсети, которое должно было составлять психологический портрет пользователя, передал данные о 270 тыс. пользователях Facebook третьим лицам, включая компанию Cambridge Analytica.

Facebook сообщает, что, как и остальные приложения, "This is your digital life" после установки запрашивало у пользователя разрешение на доступ к личной информации, такой как место проживания, списку "друзей" в соцсети, а также к контенту, которому пользователи ставили "лайки".

Соцсеть признает, что А.Коган получил доступ к данным пользователей Facebook законно, получив их разрешение перед установкой приложения. Однако он нарушил правила соцсети, передав данные в Cambridge Analytica. В 2015 году Facebook удалил приложение А.Когана и потребовал от него и британской компании заверения в том, что вся полученная ими информация будет уничтожена. Тогда А.Коган и Cambridge Analytica заявили, что согласны выполнить требование Facebook.

Однако несколько дней назад в Facebook поступили сведения, что не все данные были удалены, поэтому компания приняла решение о блокировке доступа Cambridge Analytica и А.Когану в соцсеть.

Cambridge Analytica в социальных сетях собирает данные о пользователях для разработки персонализированной рекламы и подготовки на основе этих данных PR-компаний. Представитель Cambridge Analytica заявил, что полученные в 2015 году данные не анализировались для подготовки проекта избирательной кампании американского президента Дональда Трампа, сообщает "Ассошиэйтед пресс".

Эф вш

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