Этот контент был опубликован 6 мая 2019 г. 21:23

Вашингтон. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Подразделения по кибербезопасности социальных сетей Facebook и Instagram обнаружили и остановили работу более 100 аккаунтов, которые якобы велись из России, сообщает в понедельник Facebook.

Так, Facebook удалила 97 аккаунтов, которые, по мнению службы кибербезопасности соцсети, проявили так называемое "недостоверное поведение", то есть - вводили в заблуждение других пользователей.

Facebook утверждает, что эти аккаунты "входили в сеть из России, фокусирующуюся на Украине".

В этих аккаунтах, отмечает Facebook, публиковались новости, связанные с конфликтом на востоке Украины, российской политикой, политикой в Европе, на Украине и конфликтом в Сирии.

Также Facebook удалила 20 аккаунтов, якобы принадлежащих некой сети из России, которая сосредоточила свое внимание на Австрии, Прибалтике, Германии, Испании, Украине и Великобритании. Эти аккаунты, сообщает Facebook, публиковали контент, связанный с "местной политикой, например, с вопросом миграции, религии и НАТО". Еще один подобный аккаунт удалила социальная сеть Instagram.

Facebook отмечает, что две эти сети действовали независимо друг от друга.

Facebook стала активно бороться с пропагандой в своих социальных сетях после того, как в США ее обвинили в том, что она позволила использовать свою платформу "российским троллям", вмешивающимся в американские президентские выборы 2016 года. Facebook и принадлежащая ей Instagram ранее удаляли "фейковые аккаунты", связанные не только с Россией, но и, например, с Ираном и Македонией.

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