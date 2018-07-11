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Этот контент был опубликован 11 июля 2018 г. 8:27 11.07.2018 - 08:27

Лондон. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Facebook Inc. может быть оштрафована британским регулятором на 500 тыс. фунтов стерлингов ($660 тыс.) из-за ситуации с использованием персональных данных 87 млн клиентов соцсети компанией Cambridge Analytica.

Британское Управление уполномоченного по вопросам информации (ICO) представило предварительные результаты расследования ситуации с Cambridge Analytica, по итогам которого обвинило Facebook в неспособности предотвратить поступление пользовательских данных в руки сторонней компании.

Facebook имеет возможность ответить на обвинения ICO, прежде чем регулятор примет окончательное решение о том, стоит ли налагать штраф на американскую компанию.

Предполагаемый размер штрафа соответствует прибыли, которую Facebook зарабатывает примерно за 13 минут, свидетельствуют расчеты MarketWatch.

"Как мы уже говорили, нам стоило сделать больше, чтобы изучить сигналы, поступавшие в отношении Cambridge Analytica, и принять меры еще в 2015 году", - заявила директор Facebook по вопросам защиты персональных данных Эрин Иган.

Facebook "в скором времени даст ответ" британскому регулятору, отметила она.

Акции Facebook во вторник подешевели на 0,6% в ходе основной сессии и на 1% в ходе дополнительных торгов. С начала 2018 года их стоимость выросла на 15%.

Скандал вокруг Facebook разгорелся в марте этого года, когда стало известно, что Cambridge Analytica через свое приложение в соцсети собирала данные пользователей. Предполагается, что компания могла получить данные в общей сложности 87 млн пользователей соцсети, 2,7 млн из которых были из Евросоюза.

Предполагается, что эти данные могли быть использованы в ходе избирательной кампании в США в 2016 году и референдума о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit).

Акции Facebook подешевели на 0,8% в ходе электронных торгов. С начала года капитализация компании выросла на 12%, до $562,7 млрд.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

пк мв

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