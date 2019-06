Менло-Парк. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Американская Facebook Inc., которой принадлежит крупнейшая в мире социальная сеть, обнародовала план выпуска новой криптовалюты, которая, как надеется компания, сможет выйти на международной уровень и составить конкуренцию доллару.

Криптовалюта, получившая название Libra, будет выпущена в следующем году. Она будет относиться к категории "стейблкойн" (Stablecoin - общее название криптовалют, которые обеспечены национальными валютами и активами). Facebook ставит цель избежать существенных колебаний стоимости Libra, чтобы криптовалюту можно было использовать для ежедневных транзакций.

Разработка криптовалюты стала кульминацией усилий Facebook по созданию инструмента, с помощью которого пользователи социальной сети смогли бы отправлять и получать деньги через сервисы обмена сообщениями, пишет Bloomberg.

Общее количество Libra может меняться, новые цифровые монеты будут выпускаться в зависимости от необходимости, когда кому-то нужно будет обменять Libra на фиатную валюту, поэтому цена новой криптовалюты не должна колебаться сильнее, чем стоимость стабильных валют, отмечает глава блокчейн-подразделения Facebook Дэвид Маркус.

Для выпуска криптовалюты Facebook необходимо будет добиться разрешения от регуляторов. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США закрыла около десятка компаний, выпустивших собственные токены, за нарушение законодательства.

Маркус сказал, что Facebook контактирует с регуляторами и центральными банками, но пока не получила от SEC так называемое "письмо о невмешательстве" (no-action letter - уведомление от SEC о том, что комиссия не будет принимать меры в отношении компании).

С целью получить одобрение регулятора Facebook создала организацию Libra Association, которая будет принимать решения относительно криптовалюты. В состав организации входят как минимум 27 других компаний, в том числе Visa Inc., Uber Technologies Inc. и PayPal Holdings Inc.

Все члены Libra Association вложат как минимум по $10 млн в общий резерв для поддержания стабильности криптовалюты.

