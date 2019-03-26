Этот контент был опубликован 26 марта 2019 г. 10:17

*** Значительная часть удаленных страниц занималась рассылкой спама

Вашингтон. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Компания Facebook удалила 1907 страниц, групп и аккаунтов в социальной сети, имеющих отношение к России, из-за спама и поведения, не соответствующего правилам соцсети, говорится в заявлении главы отдела кибербезопасности Facebook Натаниэля Глейхера.

"Мы удалили 1907 связанных с Россией страниц в Facebook, групп и аккаунтов, занимавшихся рассылкой спама и, в небольшом количестве, скоординированной и не отвечающей правилам (социальной сети - ИФ) деятельности", - отмечается в заявлении.

В нем уточняется, что речь идет о 86 страницах, 64 аккаунтах в Facebook и 1757 группах.

Небольшое количество групп и страниц размешало информацию по таким тематикам, как политическое положение на Украине, в том числе конфликт на востоке страны и местная политика, патриотизм, украинская армия, миграционные проблемы, коррупция; также речь шла о ситуации в Крыму.

1аю ар де

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