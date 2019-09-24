Этот контент был опубликован 24 сентября 2019 г. 21:45

Вашингтон. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Социальная сеть Facebook удалила страницу под названием I Love America, на которой публиковались сообщения в поддержку президента США Дональда Трампа, сообщает во вторник издание Fortune.

Такие действия Facebook предприняла после того, как в понедельник ресурс, рассылающий новости о политике Popular Information сообщил, что I Love America ведут с территории Украины.

Вместе с I Love America социальная сеть удалила еще восемь страниц, которые также вели из Украины, отмечает издание.

"Мы удаляем эти страницы за нарушение нашей политики о спаме и фейковых аккаунтах, и продолжаем расследование на предмет других нарушений", - заявил представитель Facebook изданию Huffington Post.

По данным Fortune на страницу I Love America были подписаны 1,1 млн пользователей, она была создана в 2017 году. Изначально на странице публиковали патриотический контент о США, а недавно там стали появляться мемы и другой контент в поддержку Трампа, отмечает издание.

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