Этот контент был опубликован 30 октября 2019 г. 17:05

Вашингтон. 30 октября. ИНТЕРФАКС - Компания Facebook удалила три сети связанных аккаунтов, страниц и групп российского происхождения, которые были ориентированы на ряд стран Африки, говорится в заявлении главы отдела кибербезопасности Facebook Натаниэля Глейхера.

"Хотя люди, стоящие за этими сетями, попытались скрыть свою принадлежность и взаимосвязи, наше расследование связало эти кампании со структурами, имеющим отношение к российскому финансисту Евгению Пригожину, в отношении которого предъявляло обвинения министерство юстиции США", - утверждается в заявлении.

По утверждению Facebook, при помощи этих сетей осуществлялось "иностранное вмешательство" в дела государств в интересах иностранных сил.

Речь идет о таких странах Африки, как Мадагаскар, ЦАР, Мозамбик, Демократическая Республика Конго, Республика Кот-д'Ивуар, Камерун, Судан и Ливия.

Одна из сетей состояла из 35 аккаунтов в Facebook, 53 страниц, семи групп и пяти аккаунтов в Instagram, которые ориентировались на Мадагаскар, ЦАР, Мозамбик, Демократическую Республику Конго, Республику Кот-д'Ивуар и Камерун.

Вторая удаленная сеть включала в 17 аккаунтов в Facebook, 18 страниц, три группы и шесть аккаунтов в Instagram, использовавшихся в отношении преимущественно Судана.

Третья сеть была нацелена на Ливию и состояла из 14 аккаунтов в Facebook, 12 страниц, одной группы и одного аккаунта в Instagram.

Между тем, группа компаний "Конкорд", подконтрольная Евгению Пригожину, назвала не соответствующими действительности заявления о том, что удаленные из социальной сети Facebook за "иностранное вмешательство" аккаунты связаны со структурами этого российского предпринимателя.

"Данная информация не соответствует действительности. Считаем нецелесообразным доверять заявлениям Facebook, поскольку, на наш взгляд, они занимаются самопиаром", - заявили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе группы компаний "Конкорд".

1аю бп

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