Этот контент был опубликован 14 мая 2019 г. 7:06

Вена. 14 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Facebook, Google и Amazon в нынешних условиях неравной конкуренции одержали экономическую победу над традиционным издательским бизнесом, и эта ситуация требует вмешательства на уровне политики Евросоюза и национальных правительства, считает член исполнительного совета директоров Hubert Burda Media Филипп Вельте (Philipp Welte).

"Американские технологические корпорации освоили наши рынки и используют наш контент, а все остальные теряют", - сказал руководитель одного из крупнейших медиахолдингов Европы, активно представленного на Украине, на проходящем в Вене 13-14 мая Европейском издательском конгрессе.

По его словам, доходы Facebook в Германии уже на треть превысили доходы традиционных СМИ, а в США такие рыночные условия привели в 2018 году к продаже Time Inc. и закрытию многих изданий этого крупного издательского холдинга.

"Мы очень маленькие игроки по сравнению с большими корпорациями", - констатировал представитель Hubert Burda Media, оборот которой составляет EUR2,66 млрд.

С ним согласен издатель и организатор конгресса Иоганн Оберауэр (Johann Oberauer), который сравнил Facebook и Google с "пиратами на горизонте". По его словам, многие -СМИ уже подверглись нападению и "утонули", а оставшиеся с опозданием стали звать на помощь политический класс.

И.Оберауэр и Ф.Вельте подчеркнули, что ситуация осложняется ухудшением отношения к СМИ, вплоть до откровенной вражды, ведущих политиков многих стран, среди которых они выделили США, Турцию, Италию.

"Была иллюзия, что свобода уже гарантирована, но это не так", - с сожалением отметил руководитель Hubert Burda Media. По его словам, в таких новых европейских демократиях, как Венгрия, Польша, Чехия и Словакия ограничивается свобода слова, а жизнь журналистов находится под угрозой.

Ф.Вельте считает, что политические реформы могут изменить ситуацию. Одной из важнейших он назвал начатую сейчас в Евросоюзе реформу законодательства по защите интеллектуальной собственности в СМИ, которая должна обеспечить справедливое распространение контента. Он призвал национальные правительства выполнить одобренные Европарламентом новые требования.

Издатель добавил, что необходимо также ввести четкие недискриминационные правила доступа на такие платформы, как Youtube, Facebook и Google, а также обеспечить ответственность социальных сетей, уже выполняющих функцию СМИ, за контент.

В качестве успешной реформы, позволяющей бороться с большими корпорациями, Ф.Вельте назвал вступившее в силу в ЕС с прошлого года законодательство по защите персональных данных.

Член исполнительного совета директоров Hubert Burda Media отметил также, что сегодня 80% подобных важных экономических решений для журналистов принимается в Брюсселе. "Поэтому мы так нервничаем перед выборами в Европарламент (пройдут 26 мая - ИФ)", - сказал он, призвав к ответственному выбору для сохранения свободы СМИ.

ки

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