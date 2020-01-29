Этот контент был опубликован 29 января 2020 г. 19:08

Вашингтон. 29 января. ИНТЕРФАКС - Руководство крупных американских компаний рекомендовало своим сотрудникам воздержаться от поездок в Китай из-за распространения нового коронавируса, сообщает в среду CNN.

Среди таких компаний - Facebook, Microsoft, Goldman Sachts и Ford.

Сотрудникам Facebook посоветовали отказаться от всех поездок в Китай без чрезвычайно весомых причин, а тем, кто недавно вернулся из Китая, рекомендовано работать из дома, чтобы избежать риска заражения коллег.

Компания Microsoft в свою очередь тоже посоветовала сотрудниками пока не ездить в Китай, а базирующемуся в Китае персоналу - разрешила работать из дома.

В Johnson & Johnson разрешили своим подчиненном совершать только чрезвычайно важные бизнес-поездки в Китай и внутри него и только после получения соответствующего разрешения от руководства.

По последним данным на территории Китая, где находится большинство заболевших, зафиксировано 6078 случаев заболевания новым типом коронавируса. В результате болезни умерли 132 человека, 115 человек выздоровели.

Таким образом, по числу заболевших в Китае новый коронавирус уже превзошел вспышку тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) 2002-2003 гг. Тогда на территории материкового Китая было зафиксировано 5327 случаев заболевания.

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