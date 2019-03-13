Этот контент был опубликован 13 марта 2019 г. 15:58

Вашингтон. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов (FDA) США в среду опубликовало жесткие ограничения в отношении ароматизированных электронных сигарет для производителей и предприятий розничной торговли.

Новые правила призваны снизить популярность никотиновых продуктов среди детей и подростков, пишет The Wall Street Journal. Они будут окончательно доработаны и вступят в силу в ближайшие месяцы.

Традиционным розничным магазинам, в том числе в формате магазин у дома и минимаркет на АЗС, будет разрешено продавать электронные сигареты только со вкусами табака, мяты и ментола. Как вариант, они могут предлагать другие вкусы только в том случае, если не будут пускать несовершеннолетних или создадут закрытый для детей и подростков отдел. Веб-сайты по продаже продукции для вейпов должны будут ограничить оптовые продажи и использовать сторонние сервисы подтверждения возраста.

Все производители электронных сигарет должны будут направить все варианты продукции на проверку FDA до конца августа 2021 года - срок истекает на год раньше, чем предполагалось.

Кроме того, FDA намерено запретить продажу всех ароматизированных электронных сигар, появившихся на рынке с февраля 2007 года.

Лидер рынка электронных сигарет Juul Labs Inc. предлагает жидкости для вейпа с самым разными вкусами, включая манго и огурец, на рынке также представлены вариации "клубничый торт", "мармеладные мишки", "сахарная вата".

"Использование электронных сигарет среди детей получило столь широкое распространение, стало столь повсеместным и тревожащим явлением, что мы рискуем приучить к никотину целое поколение", - заявил глава FDA Скотт Готтлиб, который уйдет в отставку в ближайшие недели.

Самый популярный в США бренд ментоловых сигарет Newport составляет около 40% продаж компании British American Tobacco Plc в стране, ментоловая версия сигарет Marlboro также играет важную роль в доходах их производителя Altria Group Inc.

Акции табачных компаний дешевеют из-за новых ограничений: British American Tobacco Plc (BAT) потеряла 3,1% в Лондоне, Swedish Match - почти 3% в Стокгольме.

Согласно данным FDA, в США курение является причиной смерти более 480 тыс. в год. В последние годы ведомство существенно усилило борьбу с курением.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

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