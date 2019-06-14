Этот контент был опубликован 14 июня 2019 г. 17:52

Амстердам. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Итало-американский автопроизводитель Fiat Chrysler Automobiles (FCA) договорился о сотрудничестве с энергетическими компаниями Engie и Enel X в сфере поставок покупателям электромобилей оборудования для их зарядки.

В соответствии с договоренностями, дилеры FCA будут продавать выпускаемые Engie и Enel домашние зарядные станции клиентам по всей Европе, сообщается в пресс-релизе FCA. Энергетические компании будут также сотрудничать c автопроизводителем в обеспечении доступа его клиентов к общественным станциям подзарядки.

"Эти партнерства основываются на стратегии электромобильности, о которой мы объявили в прошлом году в рамках нашего пятилетнего бизнес-плана", - заявил глава FCA Майк Мэнли, слова которого приводятся в сообщении.

Главная цель этих партнерств, по информации FCA, заключается в содействии продажам гибридных и полностью электрических моделей, которые планируется выпустить в ближайшие годы.

Enel X будет сотрудничать с Fiat Chrysler в Италии, Испании и Португалии, а Engie - на 14 других европейских авторынках, включая Великобританию, Францию и Германию.

Служба финансово-экономической информации

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