Этот контент был опубликован 31 октября 2019 г. 7:44

Милан. 31 октября. ИНТЕРФАКС - Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) и PSA Group (выпускает автомобили Peugeot и Citroen, а также DS, Opel и Vauxhall) согласовали условия слияния, которое создаст одну из крупнейших в мире автомобильных групп с капитализацией $48,4 млрд, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, советы директоров FCA, PSA и Exor NV (холдинговой компании семьи Аньелли, контролирующей FCA) одобрили сделку в среду.

Гендиректором объединенной компании, как ожидается, станет CEO PSA Карлос Таварес, председателем совета директоров - занимающий эту должность в FCA Джон Элкан. Совет директоров объединенной компании будет состоять из 11 человек - по пять директоров от каждой компании плюс CEO Таварес.

Американские и французские власти уже проинформированы о сделке, сообщили источники. Официальное объявление будет сделано в четверг до открытия фондовых рынков Европы.

Представители FCA, PSA и Exor отказались от комментариев WSJ.

В среду FCA и PSA объявили, что ведут переговоры о слиянии, нацеленные на создание "одной из крупнейших в мире групп в сфере мобильности".

По данным агентства Bloomberg, PSA может продать принадлежащую ей 46%-ю долю производителя автокомпонентов Faurecia, оценивающуюся примерно в 3 млрд евро, чтобы добиться оптимального баланса активов в сделке по слиянию с FCA. Источники Dow Jones утверждают, что средства от продажи подразделения будут распределены между акционерами.

Рыночная стоимость французского производителя автокомпонентов Faurecia составляет порядка 5,96 млрд евро, его выручка в третьем квартале 2019 года увеличилась на 4,3%, до 4,19 млрд евро.

Акции Peugeot подорожали в среду на 4,5%, цена бумаг Fiat Chrysler взлетела на 9,5%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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