Этот контент был опубликован 31 октября 2019 г. 9:14

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Милан. 31 октября. ИНТЕРФАКС - Советы директоров Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) и PSA Group (выпускает автомобили Peugeot и Citroen, а также DS, Opel и Vauxhall) одобрили слияние двух компаний, в результате которого на автомобильном рынке появится новый мировой лидер.

Как сообщается в пресс-релизах FCA и PSA, опубликованных в четверг, компании договорились "работать над полным объединением компаний посредством слияния по принципу 50/50".

В результате слияния компаний на рынке появится новый автомобильный гигант с капитализацией около $48 млрд, который станет четвертым в мире по объему производства.

Автопроизводители смогут совместно нести расходы на разработку электрических и беспилотных автомобилей. Объединение также позволит им делиться транспортными технологиями и экономить средства благодаря росту покупательной способности.

Акционеры FCA и PSA будут владеть по 50% акций объединенной компании. Возглавит новую компанию генеральный директор PSA Group Карлос Таварес, а Джон Элкан, являющийся председателем правления Fiat Chrysler, займет аналогичную должность и в объединенной компании. Совет директоров объединенной компании будет состоять из 11 человек - по пять директоров от каждой компании плюс CEO Таварес.

Акции Peugeot подорожали на 4,5% при открытии торгов в четверг, цена бумаг Fiat Chrysler подскочила на 8,9%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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