Этот контент был опубликован 18 декабря 2019 г. 12:35

Лондон. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - Цены на жилье в Великобритании могут опуститься в реальном выражении в следующем году на фоне неопределенности, связанной с условиями Brexit, прогнозирует рейтинговое агентство Fitch Ratings.

Наиболее существенным снижение цен на жилую недвижимость может оказаться в Лондоне и на юго-востоке Великобритании, полагают эксперты Fitch.

"Мы ожидаем, что Великобритания официально выйдет из Евросоюза в следующем месяце, однако неопределенность в отношении нового торгового соглашения с ЕС продолжит негативно сказываться на уверенности участников рынка, что приведет к сокращению числа сделок и ограничит рост цен", - отмечается в обзоре Fitch.

Цены на жилье в Великобритании, согласно прогнозу Fitch, увеличатся на 1% в 2020 году и на 2% в 2021 году, что будет означать небольшое снижение цен в реальном выражении (с поправкой на инфляцию) - это один из наихудших прогнозов для рынков 24 стран, оцениваемых Fitch.

Так, агентство, прогнозирует повышение цен на недвижимость на 5% и более в Германии, Нидерландах, Испании и Португалии.

Во вторник стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует внести в законопроект соглашения по Brexit положение, которое ограничит переходный период после выхода страны из ЕС рамками 2020 года. Предполагается, что в переходный период Великобритания и ЕС заключат торговое соглашение, однако Брюссель предупреждал, что за 11 месяцев следующего года - после запланированного на 31 января 2020 года Brexit - урегулировать торговые вопросы невозможно.

Согласно данным Национального статистического управления Великобритании (ONS), рост цен на жилье в стране существенно замедлился за последние три года. Так, в сентябре 2019 года темпы повышения цен в годовом выражении составили лишь 1,3%, тогда как в июне 2016 года они достигали 8,2%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

мй пк им ри*

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!