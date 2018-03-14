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Этот контент был опубликован 14 марта 2018 г. 16:38 14.03.2018 - 16:38

Лондон. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогноз средней цены нефти марок Brent и WTI на ближайшие два года.

В рамках базового сценария аналитики ожидают теперь, что Brent в 2018-2019 годах в среднем будет стоить $57,5 за баррель и WTI - $55 за баррель. Таким образом, прогноз на текущий год был повышен на $5 за баррель и на следующий год - на $2,5 за баррель.

Как полагает Fitch, нефтяные котировки сохранятся на этих уровнях и в долгосрочной перспективе.

"Соглашение о сокращении производства странами ОПЕК+ улучшило краткосрочный прогноз для цен на нефть, но рост сланцевой добычи в США" должен привести к переизбытку топлива в этом году, говорится в отчете. "Мы считаем, что это, скорее всего, приведет к новому падению цен ниже $60 за баррель, а способность сланцев удовлетворить значительную часть роста мирового спроса будет поддерживать цены в диапазоне $50-60 за баррель в долгосрочной перспективе", - заявляет агентство.

По прогнозу аналитиков Fitch, добыча нефти в США, включая газовый конденсат, увеличится не менее чем на 1,5-1,7 млн баррелей в сутки в 2018 году.

"Это, вероятно приведет к тому, что мировое производство нефти превысит спрос в текущем году, и нефтяные котировки вновь упадут ниже $60 за баррель. Мы также полагаем, что сланцевая добыча в США имеет мощности для удовлетворения значительной части растущего спроса по крайней мере следующие несколько лет, что будет сдерживать цены ниже $60 за баррель в долгосрочной перспективе", - сообщается в обзоре.

Выполнение обязательств странами ОПЕК+ в рамках соглашения об ограничении добычи должно оставаться достаточно сильным в течение 2018 года, в основном, благодаря Саудовской Аравии и России. Тем не менее, в долгосрочной перспективе способность ОПЕК контролировать производство и цены находится под вопросом, учитывая, в том числе нежелание участвующих в соглашении стран уступать долю рынка американским сланцевым производителям.

Изменение краткосрочных прогнозов вряд ли приведет к широкомасштабному пересмотру рейтингов нефтяных и газовых компаний, отмечается также в документе.

Прогноз Fitch для нефти и природного газа:

2017г 2018г 2019г 2020г долгосрочный прогноз Базовый сценарий нефть Brent 54,8 57,5 57,5 57,5 57,5 нефть WTI 50,8 55 55 55 55 природ.газ Henry Hub 2,99 2,75 3 3 3 природ.газ NBP 5,97 6 5,5 5,75 5,75 Стрессовый сценарий нефть Brent - 45 42,5 47,5 50 нефть WTI - 42,5 40 45 47,5 природ.газ Henry Hub - 2,25 2 2,5 2,75 природ.газ NBP - 4,5 4,25 4,75 5

2017г 2018г 2019г 2020г долгосрочный прогноз

Базовый

сценарий

нефть Brent 54,8 57,5 57,5 57,5 57,5

нефть WTI 50,8 55 55 55 55

природ.газ 2,99 2,75 3 3 3

Henry Hub

природ.газ NBP 5,97 6 5,5 5,75 5,75

Стрессовый

сценарий

нефть Brent - 45 42,5 47,5 50

нефть WTI - 42,5 40 45 47,5

природ.газ - 2,25 2 2,5 2,75

Henry Hub

природ.газ NBP - 4,5 4,25 4,75 5

Цена нефти в долларах США за баррель, газа - в долларах США за 1 тыс. кубических футов.

Служба энергетической информации

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