Fitch повысило прогноз цен на нефть на 2018-2019гг
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Лондон. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогноз средней цены нефти марок Brent и WTI на ближайшие два года.
В рамках базового сценария аналитики ожидают теперь, что Brent в 2018-2019 годах в среднем будет стоить $57,5 за баррель и WTI - $55 за баррель. Таким образом, прогноз на текущий год был повышен на $5 за баррель и на следующий год - на $2,5 за баррель.
Как полагает Fitch, нефтяные котировки сохранятся на этих уровнях и в долгосрочной перспективе.
"Соглашение о сокращении производства странами ОПЕК+ улучшило краткосрочный прогноз для цен на нефть, но рост сланцевой добычи в США" должен привести к переизбытку топлива в этом году, говорится в отчете. "Мы считаем, что это, скорее всего, приведет к новому падению цен ниже $60 за баррель, а способность сланцев удовлетворить значительную часть роста мирового спроса будет поддерживать цены в диапазоне $50-60 за баррель в долгосрочной перспективе", - заявляет агентство.
По прогнозу аналитиков Fitch, добыча нефти в США, включая газовый конденсат, увеличится не менее чем на 1,5-1,7 млн баррелей в сутки в 2018 году.
"Это, вероятно приведет к тому, что мировое производство нефти превысит спрос в текущем году, и нефтяные котировки вновь упадут ниже $60 за баррель. Мы также полагаем, что сланцевая добыча в США имеет мощности для удовлетворения значительной части растущего спроса по крайней мере следующие несколько лет, что будет сдерживать цены ниже $60 за баррель в долгосрочной перспективе", - сообщается в обзоре.
Выполнение обязательств странами ОПЕК+ в рамках соглашения об ограничении добычи должно оставаться достаточно сильным в течение 2018 года, в основном, благодаря Саудовской Аравии и России. Тем не менее, в долгосрочной перспективе способность ОПЕК контролировать производство и цены находится под вопросом, учитывая, в том числе нежелание участвующих в соглашении стран уступать долю рынка американским сланцевым производителям.
Изменение краткосрочных прогнозов вряд ли приведет к широкомасштабному пересмотру рейтингов нефтяных и газовых компаний, отмечается также в документе.
Прогноз Fitch для нефти и природного газа:
|2017г
|2018г
|2019г
|2020г
|долгосрочный прогноз
|Базовый сценарий
|нефть Brent
|54,8
|57,5
|57,5
|57,5
|57,5
|нефть WTI
|50,8
|55
|55
|55
|55
|природ.газ Henry Hub
|2,99
|2,75
|3
|3
|3
|природ.газ NBP
|5,97
|6
|5,5
|5,75
|5,75
|Стрессовый сценарий
|нефть Brent
|-
|45
|42,5
|47,5
|50
|нефть WTI
|-
|42,5
|40
|45
|47,5
|природ.газ Henry Hub
|-
|2,25
|2
|2,5
|2,75
|природ.газ NBP
|-
|4,5
|4,25
|4,75
|5
2017г 2018г 2019г 2020г долгосрочный прогноз
Базовый
сценарий
нефть Brent 54,8 57,5 57,5 57,5 57,5
нефть WTI 50,8 55 55 55 55
природ.газ 2,99 2,75 3 3 3
Henry Hub
природ.газ NBP 5,97 6 5,5 5,75 5,75
Стрессовый
сценарий
нефть Brent - 45 42,5 47,5 50
нефть WTI - 42,5 40 45 47,5
природ.газ - 2,25 2 2,5 2,75
Henry Hub
природ.газ NBP - 4,5 4,25 4,75 5
Цена нефти в долларах США за баррель, газа - в долларах США за 1 тыс. кубических футов.
Служба энергетической информации
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