Этот контент был опубликован 14 октября 2019 г. 11:20

Лондон. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Москвы в иностранной и национальной валюте на уровне "BBВ" со "стабильным" прогнозом.

Краткосрочный РДЭ Москвы подтвержден на уровне "F2", долгосрочный приоритетный необеспеченный рейтинг - "BBB".

"Москва - столица России, расположена на севере центрально-европейской части страны. Столичный статус Москвы и ее роль как политического, экономического и финансового центра страны во многом обусловливают высокую концентрацию производства добавочной стоимости и жителей с высоким уровнем доходов. Город имеет сильный социально-экономический профиль: ВРП на душу населения превышает медианный показатель для российских регионов (более чем втрое в 2015-2017 гг.)", - отмечается в сообщении Fitch.

"РДЭ Москвы ограничены рейтингами Российской Федерации ("BBB/стабильный"). Кредитоспособность города на самостоятельной основе по-прежнему соответствует уровню "a+", что является результатом оценки риск-профиля "низкий средний уровень" и оценки устойчивости к долговой нагрузке "aaa". Оценка кредитоспособности города на самостоятельной основе учитывает благоприятные позиции среди сопоставимых эмитентов в той же рейтинговой категории. В рамках этой оценки мы не учитываем какой-либо асимметричный риск или фактор чрезвычайной поддержки от органов власти более высокого уровня в стране", - отмечают эксперты агентства.

Служба финансово-экономической информации

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