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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 8:54 16.07.2018 - 08:54

Анкара. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Международное рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинги Турции, отметив усиление рисков для экономики в условиях высокой инфляции и ослабления нацвалюты.

Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте понижен до "BB" с "BB+", в национальной валюте - до "BB+" с "BBB-". Прогноз обоих рейтингов - "негативный".

"Понижательные риски для макроэкономической стабильности усилились в связи с увеличением дефицита счета текущих операций, осложнением условий привлечения внешнего финансирования, скачком инфляции и последствиями снижения курса нацвалюты для частного сектора, имеющего существенные объемы долга в иностранной валюте", - говорится в пресс-релизе Fitch.

По мнению аналитиков Fitch, крупные потребности Турции во внешнем финансировании, которые они оценивают в $229 млрд, делают страну "уязвимой к шокам".

Эксперты агентства также отмечают снижение уровня доверия к экономической политике турецких властей в последние месяцы и рост неопределенности в связи с их действиями после июньских выборов.

"Доверие к монетарной политике было подорвано заявлениями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, указывающими на увеличение роли президента в принятии решений относительно кредитно-денежной политики после выборов", - говорится в пресс-релизе.

Инвесторы обеспокоены возрастающим влиянием президента Турции Р.Т.Эрдогана на все аспекты экономики, пишет газета Financial Times. По итогам выборов Турция перешла от парламентской формы правления к президентской. В результате упразднена должность премьер-министра, а президент назначил высокопоставленных чиновников, в частности, министров. Главой министерства финансов назван зять Р.Т.Эрдогана - Берат Албайрак.

Кроме того, теперь президент Турции сможет напрямую назначать главу ЦБ и его заместителей, что наблюдатели воспринимают как существенный удар по независимости центробанка.

Рейтинги Турции от S&P Global Ratings и Moody's также находятся в спекулятивной категории - соответственно на уровнях "BB-" и "Ba2".

Курс турецкой лиры на торгах в понедельник поднялся до 4,8282 лиры/$1 по сравнению с 4,8387 лиры/$1 на закрытие рынка в пятницу.

С начала 2018 года лира потеряла в цене примерно 20% стоимости в паре с долларом США.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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