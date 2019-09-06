Этот контент был опубликован 6 сентября 2019 г. 8:15

Гонконг. 6 сентября. ИНТЕРФАКС - Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) по обязательствам в иностранной валюте Гонконга до "AA" с "АА+".

Прогноз изменения рейтинга - "негативный", сообщается в пресс-релизе агентства.

"Месяцы непрекращающихся конфликтов и насилия стали проверкой гибкости принципа "одна страна, две системы", который лежит в основе отношений Гонконга с материковым Китаем, - отмечают аналитики Fitch. - Постепенное укрепление экономических, финансовых и политических связей Гонконга с Китаем говорит о продолжающейся интеграции в систему государственного управления Китая, что грозит ростом институциональных и регуляторных трудностей в будущем".

"Негативный" прогноз отражает мнение агентства, что даже после определенных уступок протестующим уровень общественного недовольства, скорее всего, останется повышенным.

Массовые выступления в Гонконге с протестами против предложений о поправках к закону, которые позволили бы властям высылать подозреваемых в совершении преступлений на материковую часть Китая, начались в июне. Позднее они переросли в беспорядки и погромы. В среду глава администрации Гонконга Кэрри Лэм официально отозвала поправки, однако участники акций протеста намерены продолжать демонстрации. В частности, они требуют независимого расследования в отношении неправомерных действий полиции против протестующих и немедленного освобождение всех задержанных демонстрантов.

Служба финансово-экономической информации

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