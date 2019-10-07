Этот контент был опубликован 7 октября 2019 г. 20:06

Москва. 7 октября. ИНТЕРФАКС - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в понедельник понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) государственной нефтедобывающей корпорации Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) до "А" с "А+".

Прогноз изменения рейтинга - "стабильный", говорится в сообщении агентства.

Рейтинг Saudi Aramco был понижен вслед за снижением суверенного рейтинга Саудовской Аравии до аналогичной отметки ввиду усилившейся геополитической и военной напряженности после атак беспилотников на объекты нефтяной инфраструктуры страны 14 сентября. В результате атаки добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое, на 5,7 млн баррелей в сутки, однако добычу удалось восстановить до прежних значений в течение двух недель.

При этом оценка собственной кредитоспособности Saudi Aramco оставлена на уровне "aa+".

Также в сообщении Fitch указывается, что первичное размещение акций компании, первый этап которого запланирован на текущий год, едва ли окажет существенное влияние на её финансовый профиль.

Saudi Aramco объявила о планах проведения IPO еще в 2016 году. По последним данным, IPO в Саудовской Аравии может пройти в конце 2019 года или начале 2020 года, а размещение акций на зарубежной бирже - позднее.

По информации The Wall Street Journal, Saudi Aramco может провести первую часть IPO на местной бирже в два этапа, продав 1% акций компании в Эр-Рияде в 2019 году и еще 1% - в 2020 году.

Следующей стадией станет листинг на одной из международных бирж, среди возможных вариантов - Лондон, Нью-Йорк, Гонконг и Токио. Всего компания планирует разместить на биржах порядка 5% своих акций и рассчитывает на капитализацию в размере около $2 трлн. Аналитики оценивают рыночную стоимость Aramco примерно в $1-1,5 трлн.

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